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金主走私K他命潛逃泰國遭通緝 調查局今押解返台歸案

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

因出金走私三級毒品K他命潛逃泰國的通緝犯黃立為，持用偽變造護照入境泰國遭警方逮捕，在泰國服刑完畢後，今天下午3點半由調查局押解返台，解送北檢歸案後，直接發監執行，刑期10年半。

調查局指出，黃立為是毒品幕後金主，2020年11至12月間，先從泰國訂購5.863公斤K他命毒郵包，以罐裝矽利康包裝作為掩飾夾藏，以５萬元指示人頭前往取件，2021年1月再委國際快遞業者運送來台。

財政部關務署與台北市調查處共同偵獲，台北地檢署起訴，最高法院於去年判處黃立為10年6個月徒刑定讞。黃立為執行前即潛逃出境，被檢方發布通緝，調查局也提列外逃對象。

經調查局駐泰國法務秘書協請泰國執法機關協助追緝，得知黃立為去年5月，持用偽變造護照入境泰國遭警方逮捕關押，今年5月31日因服刑期滿，送往泰國曼谷移民局外國人拘留中心等待遣返，調查局今日3點30分押解黃立為抵達桃園機場。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

外逃毒品通緝犯黃立為將被調查局押解返台。圖／調查局提供
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