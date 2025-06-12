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潛逃泰國毒品案通緝犯黃立為 遭遣返回台

中央社／ 曼谷12日專電

台灣毒品通緝犯黃立為（左2著黑衣者）遭判10年半入監前潛逃泰國，113年5月因持變造護照遭泰方逮捕，判處1年有期徒刑，黃立為在泰國服刑完畢後，12日上午遭遣返回台。（駐泰代表處提供）
台灣毒品通緝犯黃立為（左2著黑衣者）遭判10年半入監前潛逃泰國，113年5月因持變造護照遭泰方逮捕，判處1年有期徒刑，黃立為在泰國服刑完畢後，12日上午遭遣返回台。（駐泰代表處提供）

因毒品案遭通緝的黃立為去年潛逃泰國，因持變造護照遭泰方逮捕，判處1年有期徒刑。黃立為在泰國服刑完畢後，今天上午遭遣返回台，返台後將由法務部調查局逮捕，解送北檢歸案。

根據調查局的外逃通緝犯系統資料，黃立為在2020年11和12月間，自泰國訂購毛重5.863公斤的第三級毒品愷他命，以罐裝矽利康包裝作為掩飾夾藏，再委由不知情的國際快遞業者在2021年1月7日運送到台灣。

調查局在2021年4月12日拘提黃立為到案，黃立為因違反毒品危害防制條例第4條第3項和懲治走私條例第2條第1項等罪嫌，由台北地檢署起訴，最高法院去年1月3日判決黃立為有期徒刑10年6個月定讞，不過黃立為在判決定讞後潛逃出境，因此遭北檢通緝。

黃立為去年5月因使用變造護照在泰國曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）被查獲，被泰方判有期徒刑1年，執行完畢後送到移民局拘留中心，今天上午被遣返回台灣，返台後由調查局逮捕，解送北檢歸案。

調查局、警政署刑事局與移民署駐泰人員共同與泰方聯繫協調，並提供通緝書等資料，確認黃立為真實身分，最後順利將黃立為遣返台灣。

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