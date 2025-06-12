新竹男攜槍闖竹北住宅 竊走客廳桌上500萬 遭判7年2月

新竹吳姓男子持槍侵入竹北市一間住宅竊盜，竊取現金500萬元，被害人發現遭竊後立即報警，警方隨後透過監視器追查歸案，新竹地院依違反槍砲彈藥刀械管制條例，處5年2月，以及住宅竊盜罪判2年6月，合併判決應執行有期徒刑7年2月。

法官調查，吳男在去年12月15日前，以12萬元向綽號「阿魁」的男子購得具殺傷力的非制式手槍及彈匣，並非法持有。此外，吳男與綽號「小紅」的男子共同預謀侵入住宅竊盜。於113年12月12日晚上8點，吳男利用「小紅」提供的行竊情報及大門電子鎖密碼，侵入位於竹縣竹北市的居所，竊得客廳桌上現金5百萬元後離去。

被害人翌日發現遭竊後報警，警方於去年12月15日緝獲吳男，並當場扣得涉案手槍、手機及部分贓款42萬9千元。

吳男在警詢、偵訊及法院審理中的坦承不諱，吳的辯護人主張持有非制式手槍，僅為防身，並未持從事任何不法犯行，且主動配合警方調查並供述槍枝來源對社會治安所生損害尚在可控範圍內，請求酌量減輕其刑，法院予以駁回。

法官指出，吳男自陳持有具殺傷力之非制式手槍係為防身，並有意加購子彈，此舉已對社會治安造成相當程度的潛在危險性，客觀上難認有何可憫恕之處，因此不適用酌減。

法官指出，吳男明知非制式手槍具高度危險性，屬管制物品，使用時可能造成死傷，卻非法購得並持有。同時，吳男年輕力壯，本應依正當途徑取得所需，卻與共犯「小紅」商議後侵入他人住宅，竊取高達500萬元現金，顯示缺乏對他人財產權的基本尊重，並對告訴人造成嚴重損失，其行為應受譴責。惟考量其犯後態度坦承犯行及持有非制式手槍之情節，法官依違反槍砲彈藥刀械管制條例及刑法竊盜罪，合併判處有期徒刑7年2月。