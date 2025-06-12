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賈永婕籲康橋車禍檢討制度 要求毒品檢測 刑事局：無須受害者提要求

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北101董事長賈永婕，11日發文曝4月康橋學生單車環台車禍事件，若不是有熱心人士在第一時間提醒，恐怕他們無法即時得知關鍵的真相，因為對肇事者提出驗毒要求，根據現行制度，警方並無權主動對肇事者進行毒品檢測，須由受害者家屬主動提出申請，才可啟動驗毒程序。

刑事警察局今天近午回應，表示員警到交通事故現場，若發現駕駛人疑似施用毒品後駕車情事，除依相關法規查處偵辦外，均可要求駕駛人配合採集尿液或報請檢察官核發採集尿液鑑定許可書，員警會依職權逕行查處 ，無須由受害者提出相關要求。

賈永婕說，當時她立刻聯繫學校、通知家長，儘管學生們受傷，還在忍痛，家長們仍立刻帶孩子到警局做筆錄，並正式提出驗毒要求。

賈永婕憂心如果受害者傷勢更嚴重，甚至昏迷，而家屬無法在第一時間提出驗毒要求，這樣肇事者就有可能趁機逃避法律責任，讓正義無法伸張，她語重心長表示「我們不是為了賠償，我們要的是真相。真相，無價！」最後更呼籲相關單位，能夠檢討並完善目前的交通事故處理制度，「特別是在毒駕篩檢程序上，給警方更多主動作為的權力，為市民爭取更大的安全與保障。」

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刑事局指出，發現疑似毒駕情事，除依相關法規查處偵辦，員警會依職權逕行查處 ，無須由受害者提出相關要求。圖/報系資料照片
刑事局指出，發現疑似毒駕情事，除依相關法規查處偵辦，員警會依職權逕行查處 ，無須由受害者提出相關要求。圖/報系資料照片

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