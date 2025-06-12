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影／新莊莽男深夜在情敵住處外開槍洩憤 警方速迅逮人扣槍
新北市新莊區昨天深夜11時許，傳出有人在豐年街咆哮還對空鳴槍，警方火速趕抵逮捕28歲張姓男子、查扣空氣鎮暴槍，原來他是因為感情糾紛，開槍向情敵示威。
新莊警分局深夜接獲110通報，指稱豐年街、豐一巷口有1個男子在街上大聲咆哮，並掏出手槍連續對空鳴槍，福營派出所所長謝銘鴻隨即率員馳赴現場，當場逮捕張男、查扣空氣鎮暴槍1把、2個彈匣、氣瓶2支，帶回派出所偵辦。
據了解，張嫌供稱因感情糾紛與情敵互嗆，憤而持槍到情敵住處外開槍示威洩憤，沒有傷及無辜。警方初驗該空氣鎮暴槍沒有殺傷力，後續仍將依規定送刑事鑑識中心鑑驗，張嫌警詢後依違反刑法恐嚇公眾罪嫌，移送新北地檢署偵辦。
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