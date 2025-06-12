影／新莊莽男深夜在情敵住處外開槍洩憤 警方速迅逮人扣槍

新北市新莊區昨天深夜11時許，傳出有人在豐年街咆哮還對空鳴槍，警方火速趕抵逮捕28歲張姓男子、查扣空氣鎮暴槍，原來他是因為感情糾紛，開槍向情敵示威。

新莊警分局深夜接獲110通報，指稱豐年街、豐一巷口有1個男子在街上大聲咆哮，並掏出手槍連續對空鳴槍，福營派出所所長謝銘鴻隨即率員馳赴現場，當場逮捕張男、查扣空氣鎮暴槍1把、2個彈匣、氣瓶2支，帶回派出所偵辦。