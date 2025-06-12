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花蓮萬榮鄉發生命案 男子喝醉持水果刀刺死友人

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣萬榮鄉昨晚發生命案，吳姓男子昨天中午到陳姓男子家喝酒聊天，疑似酒後發生口角，陳男拿水果刀刺向吳男，導致腹部與大腿多處刺傷，失血過多不幸死亡。陳男被逮時還沒酒醒，經過警方攻防才坦承行凶，因陳精神狀況不穩，預計今天問完筆錄移送地檢署偵辦。

花蓮萬榮鄉西林村昨天晚上約7時左右，鳳林警分局接獲報案，一處民宅內有人倒臥血流不止，警方趕到現場發現56歲吳姓男子倒臥在屋內床上，腹部與右大腿有多處刺傷，立即通知消防隊救護車。但救護人員到場時，確認男子已失血過多，當場無生命跡象判定死亡。

警方調查，昨天中午吳男前往32歲陳男家中喝米酒聊天，疑似酒後發生口角，陳男情緒失控拿水果刀刺向吳男，造成其腹部右側與右大腿多處傷口，並倒臥在陳男家中床上死亡。案發後陳男離開現場，直到陳的前女友到凶嫌家才發現床上有人倒臥大量出血，叫也叫不醒，嚇得趕緊報案。

警方到場後不久，正好發現陳男自行返家，卻渾身酒氣醉醺醺，他一開始否認犯案，經過警方突破心防，才承認動手行凶，供稱與死者吵架後失控動手，警方現場查扣作案水果刀，隨即將陳男上銬逮捕帶回偵辦。由於陳嫌精神狀況不穩，昨天警方暫停夜間訊問，預計今天完成筆錄後移送花蓮地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮縣萬榮鄉昨晚發生命案，吳姓男子昨天到陳姓男子家喝酒聊天，疑似酒後發生口角，陳男拿水果刀刺向吳男，導致吳失血過多不幸死亡。圖／民眾提供
花蓮縣萬榮鄉昨晚發生命案，吳姓男子昨天到陳姓男子家喝酒聊天，疑似酒後發生口角，陳男拿水果刀刺向吳男，導致吳失血過多不幸死亡。圖／民眾提供
花蓮縣萬榮鄉昨晚發生命案，疑似酒後發生口角，陳男拿水果刀刺向吳男，導致吳失血過多不幸死亡，附近居民議論紛紛。圖／民眾提供
花蓮縣萬榮鄉昨晚發生命案，疑似酒後發生口角，陳男拿水果刀刺向吳男，導致吳失血過多不幸死亡，附近居民議論紛紛。圖／民眾提供

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