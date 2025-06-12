貪小利放水 八里分關貪汙案21人起訴

財政部關務署基隆關八里分關二○二三年爆集體收賄，士林地檢署認定李姓等十名海關課員、辦事員涉收受小物賄賂、侵占扣押貨物等，協助貨運業者偽造查驗文書放行貨物進口，昨依貪汙等罪嫌起訴關員十人、貨運人員十一人。

檢方認為，涉案關員是國家貨物邊境管理者，罔顧國家賦予權利義務，貪圖方便及蠅頭小利而犯案，其中三人否認犯行，建請法院從重量刑，另七人坦承，建請審酌犯後態度適當量刑；涉案貨運人員以不實申報架空國家海關執法，也建請從重量刑。

起訴指出，李等十人是八里分關海運業務辦事員、課員，平時負責分關海運快遞貨物「Ｃ三」通關業務，包含檢視申報內容、查驗貨物發票、分類估價、查證貨物資料等。

他們涉分別以簡易申報規避書面審查，放行大量禁止簡易申報貨物；藉食品、化妝品、清潔用品等不實貨名填入海關貨物預報資料系統，或在系統中填入扣稅、驗畢、放行等不實內容，協助貨運公司輸入廚具、電子煙、動物疫苗等貨物，避開高額貨物稅課徵；還用視訊通話洩漏查驗條件，協助業者通關。時間長達三年。

涉案關員各自貪圖小利，以「海關抽樣」為名侵占被扣押食品、電子煙，收受貨運業者贈送手套、襪子、菸灰缸、刮鬍刀和手表等，還有人要求業者贈送千元補光燈；貨運業者則以不明方式取得民眾個資，於每次報關時冒名申報入關。

檢廉前年偵辦，認定楊等十名關員涉嫌偽造文書、洩密、侵占、收賄等罪，貨運業負責人及員工共十一人，則涉偽造文書、違反個資法、行賄、侵占等罪，偵結起訴。