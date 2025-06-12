聽新聞
0:00 / 0:00
相隔5年再傳憾事！屏東海神宮瀑布祕境 3男溺斃
高雄三名男子昨天相約到屏東縣三地門鄉海神宮瀑布祕境戲水，發生溺水意外，路過民眾發現報案，但消防局趕到時三人均已無生命跡象，送醫不治。這是海神宮相隔五年，再度發生遊客溺斃意外。
屏東縣消防局昨天下午三時許接獲民眾報案，經過海神宮瀑布時看到兩名男子掙扎疑似溺水，消防人員趕到，發現還有一名男子在上游約十公尺的瀑布下方一處深潭，三人救起時都穿著泳褲，已無生命跡象，送醫均不治。
警方調查，四十四歲黃姓、四十四歲郭姓與卅八歲林姓男子是好友，均住高雄，黃男是台電員工、郭男從事安全工程、林男是停車場管理員，昨天中午十二時許開一輛車抵達海神宮停車場，步行約卅分鐘至海神宮瀑布戲水，不明原因發生溺水。
報案民眾發現時因山區無手機訊息，趕到停車場處找人報案，消防人員再趕上山，為時已晚。
三地門鄉海神宮青山環繞、溪水清澈，是當地戲水祕境，但當地好幾處大小深潭均暗藏危機。二○二○年發生過三起溺水案，造成三人死亡。
據了解，海神宮祕境原屬茂林國家風景區管理處管理，因部落內部意見分歧，茂管處退場，現為無人管理狀態。
三地門鄉長曾有欽說，海神宮沒開放，遊客仍會闖入，垃圾堆積、停車亂象，居民困擾，原本今晚邀集部落開會籌組新協會，接手管理運作；對溺水事件還要進一步了解。
三人家屬昨趕抵指認身分無誤，檢警今天相驗，調查釐清三人溺水原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言