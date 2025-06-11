「有人要我放火」嘉義男丟民宅汽油彈 疑似幻聽遭強制送醫

今天凌晨嘉義縣太保市傳縱火案，警方調閱路口監視器，果然發現有男子縱火，點燃疑似汽油彈拋向民宅，幸好未成災；警方循線找到涉案葉姓男子，供稱聽到「有人要我放火」，因情緒不穩並有自傷之虞，將他強制送醫，依公共危險罪偵辦。

今天凌晨5點多太保市過溝里傳縱火事件，水上分局南新派出所據報前往查處，火勢已撲滅，警方調閱路口監視器發現27歲葉男涉有重嫌，他疑有精神疾病、幻聽，供稱有一個聲音告訴他要放火，葉男精神不太穩定，由於葉男今年5月涉嫌毀損車輛已和解，這次又涉嫌縱火、朝民宅拋擲汽油彈，宛若不定時炸彈。警方評估葉嫌情緒不穩有自傷之虞，通報119派遣救護車強制送醫，全案依公共危險罪偵辦。