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「有人要我放火」嘉義男丟民宅汽油彈 疑似幻聽遭強制送醫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今天凌晨嘉義縣太保市傳縱火案，警方調閱路口監視器，果然發現有男子縱火，點燃疑似汽油彈拋向民宅，幸好未成災；警方循線找到涉案葉姓男子，供稱聽到「有人要我放火」，因情緒不穩並有自傷之虞，將他強制送醫，依公共危險罪偵辦。

今天凌晨5點多太保市過溝里傳縱火事件，水上分局南新派出所據報前往查處，火勢已撲滅，警方調閱路口監視器發現27歲葉男涉有重嫌，他疑有精神疾病、幻聽，供稱有一個聲音告訴他要放火，葉男精神不太穩定，由於葉男今年5月涉嫌毀損車輛已和解，這次又涉嫌縱火、朝民宅拋擲汽油彈，宛若不定時炸彈。警方評估葉嫌情緒不穩有自傷之虞，通報119派遣救護車強制送醫，全案依公共危險罪偵辦。

監視畫面側錄葉男涉嫌在路邊點火，路邊電桿冒出不小火勢，接著引燃手上類似汽油彈的東西朝民宅2樓丟擲，所幸未擴大成災。

嘉義葉男涉嫌縱火過程被監視器拍錄下來。圖／翻攝畫面
嘉義葉男涉嫌縱火過程被監視器拍錄下來。圖／翻攝畫面
嘉義葉男涉嫌縱火，又引燃疑似汽油彈拋向民宅。圖／翻攝畫面
嘉義葉男涉嫌縱火，又引燃疑似汽油彈拋向民宅。圖／翻攝畫面

縱火 監視器 情緒

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