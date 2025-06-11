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影／竹聯幫明仁會分會長毒趴猝死 幫眾追打鑽石大樓圍事落網
竹聯幫明仁會新店分會長陳辰去年7月開毒趴猝死，涉介入色情應召利益，指揮小弟毆打圍事男子，並持滅火器砸車討債。刑事局追緝陳的小弟，查獲王姓男子等5人依組織犯罪防制條例、傷害、妨害秩序等罪移送。
警方調查，陳辰疑為介入台北市鑽石大樓的色情應召利益，前往消費時假借應召女服務不佳而滋事，遭圍事毆打，前年7月他率王姓男子等5名小弟返回尋仇，追打圍事范姓男子，陳持瓦斯槍朝范頭部開槍致受傷。
同年10月，王等3人處理債務糾紛，搭計程車至被害男子的新北市新店區住處社區，闖入地下停車場，竊用滅火器砸車後四處噴灑。
兩案犯嫌作案時均穿黃色輕便雨衣，變裝掩飾身分逃避查緝。刑事局偵四大隊第一隊蒐證，發現是同批人馬，今年2月26日在台北、新北市拘提4人，王因案羈押被借詢，均坦承犯案。警方從涂姓男子汽車查扣毒品咖啡包10包、K他命3包、分裝袋1批，詢後移送。
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