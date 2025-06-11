嘉義男情緒不穩 竟點燃汽油罐投擲鄰宅幸未釀災
嘉義縣太保市1名男子涉嫌在今天清晨點燃裝汽油的罐子，朝鄰居家2樓投擲幸未釀災；警方調監視器逮到人，但男子情緒極度不穩，隨即將他強制送醫，全案依公共危險罪偵辦中。
嘉義縣警察局水上分局今天發布新聞稿表示，上午接獲太保市過溝里民報案，有不明男子在住家附近縱火，經派員前往未見縱火者，調閱附近監視器發現27歲葉姓男子涉有重嫌。
警方循線找到葉男時，他情緒極度不穩，且有自傷之虞，隨即通知消防隊派救護車將人強制送醫。
警方轉述，葉男說聽到耳邊有聲音叫他要「要點火」，他先在住家樓下附近電線桿點燃裝汽油的罐子，再丟往鄰居家二樓。
警方說，葉男犯案後便躲回家中，但並未釀災，葉男無身心障礙手冊，也不是衛生局列管個案，全案依公共危險罪偵辦中。另外，葉男5月時還涉嫌毀損鄰居車輛，當時雙方有和解，鄰居未提告。
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