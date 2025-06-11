快訊

知名周氏蝦捲遭爆「吃剩油豆腐倒回滷鍋」 衛生局揪出3項缺失

中美經貿磋商結束 中方談判代表何立峰回應了

淅瀝嘩啦雨區擴大！9縣市大雨特報 恐一路溼答答到明天

嘉義男情緒不穩 竟點燃汽油罐投擲鄰宅幸未釀災

中央社／ 嘉義縣11日電

嘉義縣太保市1名男子涉嫌在今天清晨點燃裝汽油的罐子，朝鄰居家2樓投擲幸未釀災；警方調監視器逮到人，但男子情緒極度不穩，隨即將他強制送醫，全案依公共危險罪偵辦中。

嘉義縣警察局水上分局今天發布新聞稿表示，上午接獲太保市過溝里民報案，有不明男子在住家附近縱火，經派員前往未見縱火者，調閱附近監視器發現27歲葉姓男子涉有重嫌。

警方循線找到葉男時，他情緒極度不穩，且有自傷之虞，隨即通知消防隊派救護車將人強制送醫。

警方轉述，葉男說聽到耳邊有聲音叫他要「要點火」，他先在住家樓下附近電線桿點燃裝汽油的罐子，再丟往鄰居家二樓。

警方說，葉男犯案後便躲回家中，但並未釀災，葉男無身心障礙手冊，也不是衛生局列管個案，全案依公共危險罪偵辦中。另外，葉男5月時還涉嫌毀損鄰居車輛，當時雙方有和解，鄰居未提告。

鄰居 監視器 嘉義

延伸閱讀

嘉義污水建設再進化 劉厝動土接管中央出資9成

神經內科人力崩盤 嘉義開業神經內科名醫：重症腦中風治療幾近崩潰

不敵高鐵競爭 和欣客運嘉義往返高雄路線本月底停止營運

嘉義布袋5校組青少年交響樂團 為偏鄉發聲

相關新聞

高雄湖內工廠老闆失聯2天 竟是遭堆高機壓死在廠房內

高雄市湖內區一家組合棧板工廠75歲洪姓老闆因失聯2天，令時常拜訪的廠房房東起疑，今天上午前往廠內找人，沒想到竟當場見到洪...

影／竹聯幫明仁會分會長毒趴猝死 幫眾追打鑽石大樓圍事落網

竹聯幫明仁會新店分會長陳辰去年7月開毒趴猝死，涉介入色情應召利益，指揮小弟毆打圍事男子，並持滅火器砸車討債。刑事局追緝陳...

三峽大車禍近滿月 運安會進行光達建模盼改善交安

上月19日新北市三峽北大國小前路口發生4死12傷車禍，重大交通事故引發全台關注。國家運輸安全調查委員會（運安會）昨起開始...

專穿黃色雨衣犯案？幫派成員涉打人、持毒被逮

某幫派成員112年7月時於台北市集體穿黃色輕便雨衣尋仇打人，同年10月又在新北市新店區某社區地下停車場亂噴灑滅火器…

酒店小姐被殺害靈堂3柱香突斷2根 家屬悲憤冤屈未申

台北市一名林姓酒店小姐日前被呂男帶出場，包車到花蓮旅遊，卻遭毆打昏迷丟入海溺斃。家屬難過地在殯儀館設靈堂，沒想到插了3柱...

影／基隆女業務員貼心載客看新車慘遭勒脖 強盜男落網

35歲劉姓男子假冒要買新車，致電一名女業務員，女業務員貼心服務開車要載劉男去看車，但劉男一上車就用麻繩勒她頸部，搜刮皮包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。