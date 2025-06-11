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高雄湖內工廠老闆失聯2天 竟是遭堆高機壓死在廠房內

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市湖內區一家組合棧板工廠75歲洪姓老闆因失聯2天，令時常拜訪的廠房房東起疑，今天上午前往廠內找人，沒想到竟當場見到洪翁被壓在堆高機下早就沒了氣息，警消獲報到場將洪翁拉出，但已明顯死亡，初步排除有外力入侵，研判可能是工安意外所致。

據了解，這家組合棧板工廠就位於湖內區中山路上，已在當地開業多年，平時由洪姓老闆負責獨自經營，王姓房東也時常前往拜訪，沒想到最近2天，房東不見洪翁身影，路過時只見到廠內燈火通明，以為是在趕工加班，直到今天上午路過還是沒看到人，才走進廠內查看。

沒想到房東上午10點多一入內，就見到洪翁早就被壓在手動油壓堆高機下方，嚇得奪門而出立刻報警，警消獲報到場後，將洪翁從堆高機下拉出，但洪翁早就沒了生命跡象、已明顯死亡多日，並未送醫。

警方第一時間封鎖現場，但初步研判無外力介入，現場交由鑑識人員進行調查，懷疑洪翁可能是在操作機台時，不慎因跌倒來不及脫身，才會被堆高機當場壓住不幸身亡。

警消獲報到場救人，但洪姓工廠老闆早已被堆高機壓住多日明顯死亡。記者巫鴻瑋／翻攝
警消獲報到場救人，但洪姓工廠老闆早已被堆高機壓住多日明顯死亡。記者巫鴻瑋／翻攝

老闆 死亡 房東

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