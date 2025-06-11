某幫派成員112年7月時於台北市集體穿黃色輕便雨衣尋仇打人，同年10月又在新北市新店區某社區地下停車場亂噴灑滅火器，由於同樣穿著黃色雨衣，遭警方鎖定是同批人馬涉案。經警方調閱監視器循線追查，今(114)年2月拘提19歲王姓幫派成員等5人到案，查扣手機1支、愷他命3包、毒品咖啡包10包、分裝袋1批等贓證物，全案於今年5月依組織犯罪防制條例、傷害、妨害秩序等罪移送台北地方檢察署偵辦。

刑事局查扣手機1支、愷他命3包、毒品咖啡包10包、分裝袋1批等贓證物。圖：讀者提供

刑事局說明，112年7月間台北市某知名商業大樓驚傳槍響，疑似是某幫派已故陳姓分會長與當地業者爭奪地盤利益產生衝突。經查發現分會長與當地業者有糾紛，由於該名分會長於該商業大樓遭毆打在先，不甘受辱遂聚集幫眾返回該地尋仇，當眾追打被害人。特別引人注目的是，犯嫌為掩飾身分規避警方追緝，都穿著一致性黃色輕便雨衣，形成當街上演「黃雨衣幫派成員狂奔追逐」的荒謬場面，宛如電影情節。

刑事局進一步提到，同年10月間，新店區某社區驚傳有不肖人士闖入地下停車場竊用滅火器砸車後四處噴灑。經查又發現，犯嫌犯案時同樣以穿著黃色輕便雨衣變裝，搭乘計程車前往新北市新店區某社區犯案；由於偽裝模式雷同，警方擴大比對影像後，確認涉案者與先前台北某商業大樓打人案屬同批人馬，顯示其反覆利用同樣手法規避警方查緝。

刑事局表示，經專案小組持續追蹤並調閱相關監視器畫面，逐步掌握其餘涉案成員身分，於今年2月間，分別在台北市信義區與新北市新店區等地同步執行搜索、拘提，查獲已故陳姓分會長之黨羽王嫌等5人到案，並查扣手機1支、愷他命3包、毒品咖啡包10包、分裝袋1批等贓證物，全案於114年5月依組織犯罪防制條例、傷害、妨害秩序等罪移送北檢偵辦。

刑事局強調，黑道幫派常為特種行業、賭場等犯罪活動，爭奪經營地盤或圍事利益，而衍生暴力鬥毆行為，嚴重影響社會治安。警方為壓制幫派氣焰，有效遏止衝突發生，將持續追緝幫派犯罪，不容任何勢力挑戰公權力。

本文章來自《桃園電子報》。原文：專穿黃色雨衣犯案？幫派成員涉打人、持毒被逮