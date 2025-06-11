酒店小姐被殺害靈堂3柱香突斷2根 家屬悲憤冤屈未申

台北市一名林姓酒店小姐日前被呂男帶出場，包車到花蓮旅遊，卻遭毆打昏迷丟入海溺斃。家屬難過地在殯儀館設靈堂，沒想到插了3柱香突然斷了2根，就像是「三長兩短」，或許是林女有許多冤屈，不甘心年紀輕輕被殺害。

林女妹妹透露，姊姊這次出遊時，傳了許多照片分享花蓮風景與飯店設施，還提醒姊姊要報備房間號報平安，沒想到最後卻等到警方通知，再次見到姊姊已是冰冷的遺體。過去姊妹倆感情不錯經常聊天，林女很疼妹妹，還會去妹妹工作的地方看她，也常回家探望父母。

在家屬為林女插香祭拜後，突然靈堂前的3柱香突然斷了2根，親友也覺得很奇怪，猜測這是不是代表「三長兩短」，就像是林女訴說滿滿的冤屈。

林女妹妹懷疑，姜姓司機為何可以被交保放出來，還能降低交保金，尤其是姊姊與呂男下車後，只有呂男一人回來，為什麼沒有報案，或許姊姊還有一線生機。

原本在台中酒店上班的林女，花名為「酒窩」，為了扶養年事已高父母，2年前轉到薪資較高的台北工作，並將大部分的薪水約3至5萬元匯回家裡家用，除支付父母生活費，也幫忙還債。林女認識呂男後，多次被他帶出場，呂疑似暈船喜歡林，7日把她框出場3天，並搭乘長期與林女配合的姜姓司機車輛，包車到花蓮旅行。