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影／基隆女業務員貼心載客看新車慘遭勒脖 強盜男落網
35歲劉姓男子假冒要買新車，致電一名女業務員，女業務員貼心服務開車要載劉男去看車，但劉男一上車就用麻繩勒她頸部，搜刮皮包約3萬元財物後逃離。警方調監視昨晚逮獲，依強盜、殺人未遂等罪嫌移送基隆地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。
市警第三分局調查，劉姓男子假冒要買新車，致電一名汽車公司女業務員，但佯稱沒有車可以到店裡看車，請女業務載他前去，這名女業務員貼心服務，表示可以開車載劉男去公司看新車。
警方說，昨天上午10時許，女汽車業務員依雙方約定在暖暖區一郊區地點停車等待，劉男一上車就拿出預藏的麻繩出來，自後座朝女業務員脖子猛力勒緊，女子大叫救命，劉男搶走皮包搜刮約3萬元現金後逃逸。
被害女子馬上到附近碇內派出所報案，稱遭假買車真搶劫，被歹徒以繩索勒頸強盜皮包財物，她掙脫麻繩後劉男已逃逸無蹤。
第三分局分局長侯興龍獲報至為重視，責成偵查隊及發生轄所暖暖派出所共組專案小組，由偵查隊長郭憬融統合警力並任務分工，全力偵辦。
警方擴大調閱周邊數十支監視器影像，掌握涉案劉男騎乘機車車號，持拘票及搜索票，部署警力展開查緝，昨晚10時在仁愛區拘提劉男到案，起獲被害人證件、信用卡等贓證物。
警方調查，劉男為預謀犯案，以假買車手法真搶劫，故意約女業務員在郊區行搶，懷疑可能犯案不只一件，擴大清查中。
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