快訊

不同米飯血糖實測！壽司米最失控 最能控血糖還抗氧化的是它

收編孤兒浪喵「沒人教就會用馬桶」她嗨喊撿到寶 乖到異常才發現竟不是貓

曹雅雯贏了！變態粉絲跟騷嗆被撞死 犯6罪遭驅逐出境

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆女業務員貼心載客看新車慘遭勒脖 強盜男落網

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

35歲劉姓男子假冒要買新車，致電一名女業務員，女業務員貼心服務開車要載劉男去看車，但劉男一上車就用麻繩勒她頸部，搜刮皮包約3萬元財物後逃離。警方調監視昨晚逮獲，依強盜、殺人未遂等罪嫌移送基隆地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

市警第三分局調查，劉姓男子假冒要買新車，致電一名汽車公司女業務員，但佯稱沒有車可以到店裡看車，請女業務載他前去，這名女業務員貼心服務，表示可以開車載劉男去公司看新車。

警方說，昨天上午10時許，女汽車業務員依雙方約定在暖暖區一郊區地點停車等待，劉男一上車就拿出預藏的麻繩出來，自後座朝女業務員脖子猛力勒緊，女子大叫救命，劉男搶走皮包搜刮約3萬元現金後逃逸。

被害女子馬上到附近碇內派出所報案，稱遭假買車搶劫，被歹徒以繩索勒頸強盜皮包財物，她掙脫麻繩後劉男已逃逸無蹤。

第三分局分局長侯興龍獲報至為重視，責成偵查隊及發生轄所暖暖派出所共組專案小組，由偵查隊長郭憬融統合警力並任務分工，全力偵辦。

警方擴大調閱周邊數十支監視器影像，掌握涉案劉男騎乘機車車號，持拘票及搜索票，部署警力展開查緝，昨晚10時在仁愛區拘提劉男到案，起獲被害人證件、信用卡等贓證物。

警方調查，劉男為預謀犯案，以假買車手法真搶劫，故意約女業務員在郊區行搶，懷疑可能犯案不只一件，擴大清查中。

女業務員貼心載客看新車慘遭勒脖，假買車真強盜男落網。記者游明煌／翻攝
女業務員貼心載客看新車慘遭勒脖，假買車真強盜男落網。記者游明煌／翻攝
女業務員貼心載客看新車慘遭勒脖，假買車真強盜男落網。記者游明煌／翻攝
女業務員貼心載客看新車慘遭勒脖，假買車真強盜男落網。記者游明煌／翻攝
女業務員貼心載客看新車慘遭勒脖，假買車真強盜男落網。記者游明煌／翻攝
女業務員貼心載客看新車慘遭勒脖，假買車真強盜男落網。記者游明煌／翻攝

買車 搶劫 強盜

延伸閱讀

籃球／自媒體稱基隆球隊加入SBL 籃協發聲明駁不實訊息

謝國樑、童子瑋爭取首都加給 基隆被雙北包圍警力流失高

凶嫌注定落網？未被當海邊浮屍 多種巧合替酒店女申冤

知名企業協助改造 基隆出現機艙、郵車、熱狗鋪候車亭

相關新聞

影／基隆女業務員貼心載客看新車慘遭勒脖 強盜男落網

35歲劉姓男子假冒要買新車，致電一名女業務員，女業務員貼心服務開車要載劉男去看車，但劉男一上車就用麻繩勒她頸部，搜刮皮包...

雲林破獲大宗喪屍菸彈販賣集團 檢察官曹瑞宏及警員獲政院表揚

俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯，已成日益氾濫的新興毒品，政府從三級毒品改列二級毒品，並加強掃蕩，雲林地檢署去年經一整年監控，...

金門走私集團外海交貨遭逮 8年級生船長共11人涉案 7人遭羈押禁見

金門南方外海4月間驚傳走私案件，一艘由33歲張姓男子擔任船長的「嬐○號」漁船，疑未經許可駛入大陸水域並在外海交接貨物，海...

影／他擁上萬支彩虹菸卻從不出面 宛如「門徒」大毒梟藏身幕後

張姓男子組成販毒集團，專門吸收年輕人擔任藥頭，出面交易毒品，自己宛如港星劉德華電影「門徒」中飾演的毒梟，從不現身，藏身幕...

影／高雄23歲男開車撞民宅 車內乘客急著收拾K他命

高雄市大寮區昨晚發生車禍，23歲林姓男子駕車撞向路邊，撞毀電桿及民宅鐵門，警方據報到場，發現搭乘林男轎車的夏姓男子形色慌...

疑都更建案起糾紛 男持玩具長槍恐嚇遭逮

疑都更建案起糾紛，新北市鍾姓男子今天凌晨涉嫌持玩具長槍恐嚇負責工地管理張姓男子，新北警連夜上門查訪將人帶返派出所，警詢後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。