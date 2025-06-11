雲林破獲大宗喪屍菸彈販賣集團 檢察官曹瑞宏及警員獲政院表揚

俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯，已成日益氾濫的新興毒品，政府從三級毒品改列二級毒品，並加強掃蕩，雲林地檢署去年經一整年監控，連續在口湖鄉、麥寮一舉破獲菸彈工場和盤商，起出1.2萬餘支菸彈，檢察官曹瑞宏指揮破案成功，昨連同承辦警方獲行政院以「安居緝毒專案」有功人員表揚。

雲林地檢署指出，雲林縣35歲陳姓男子，鑑於時下流行的電子煙「喪屍菸彈」有利可圖，即於去年底組織販毒集團，招募柯男、黃男等年輕人加入販毒組織，並在陳男的口湖鄉住家，自行混製依托咪酯調味液製成毒品菸彈，並向他人「批發」毒品咖啡包、彩虹煙，開始自產自銷，販賣給吸毒者。

與此同時，檢警又接獲線索，38歲的雲林縣麥寮鄉張姓男子，去年4月間就開始組織販毒集團，招攬賴男、雷男等8人，也在張男麥寮鄉的住宅為倉庫，並以34歲林男所經營的工程公司掩護，作為毒品販售據點，所販售毒品種類繁多，包括彩虹菸、愷他命、甲基安非他命與毒品咖啡包，因麥寮年輕人口多，很快發展成為雲林大宗的販毒集團。

檢察官曹瑞宏接獲線報後，指揮台南市警局、雲林北港分局成立專案小組，歷時一年多監控及蒐證，發現該組織掛半頭賣狗肉，以工程公司掩護，暗中進行毒品交易，今年3月發動搜索，兩處扣得托咪酯菸彈、彩虹菸12340支、毒品咖啡包924包、愷他命880.88克等物，並逮捕、羈押11名被告，其中有8人年僅20歲左右，全案於上月底依毒品危害防制條例與組識犯罪起訴。

這也是雲林破獲最大宗的新興毒品案，成功瓦解販毒集團，檢察官曹瑞宏及承辦員警獲選為「第12波安居緝毒專案」有功人員，昨天接受行政院長卓榮泰表揚。雲林地檢署指出，新興毒品以偽裝方式引誘青少年使用，危害甚大，檢警將持續從源頭打擊毒品犯罪「毒品零容忍」。

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