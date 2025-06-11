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金門走私集團外海交貨遭逮 8年級生船長共11人涉案 7人遭羈押禁見

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門南方外海4月間驚傳走私案件，一艘由33歲張姓男子擔任船長的「嬐○號」漁船，疑未經許可駛入大陸水域並在外海交接貨物，海巡署第九海巡隊循線追查，最終逮捕包含船主、船員、搬運與倉儲等共11名涉案人，全案由金門地檢署偵結，依違反兩岸人民關係條例與國家安全法等罪提起公訴，其中7人羈押禁見，4人具保候傳。

金門地檢署表示，4月16日下午6時許，「嬐○號」在未經申請的情況下駛離金門南方禁（限）制水域，遭海巡署PP-10039巡防艇發現，並鳴笛示意停船受檢，但船長張姓男子等人反而加速逃逸，並在24海浬外與一艘中國籍船舶靠攏，將不明貨物轉運上對方船隻；海巡緊急派遣PP-3573巡防艇支援，於當晚11時登船查緝，當場逮捕船長與3名船員，並扣得走私船舶、無線電與電子導航設備。

經檢察官張維哲指揮進一步追查，發現此案由78年次吳姓男子主導，提供其所有之「嬐○號」走私船舶，並組織陳姓、郭姓等共犯，先將以保麗龍箱、白麻布袋包裝的20多箱貨物運至金沙鎮山后段的鐵皮倉庫，再藏入走私船密艙，準備航行出海。

事發當天，吳姓船主指示共犯將船拖至金門陸軍據點岸邊，由張姓船長與3名船員駕駛出海。途中遭海巡攔查時拒檢逃逸，並與大陸船隻完成交接。海巡持續追捕之際，船員曾通報船主求援，船主遂駕駛另艘「費斯特號」趕往十八羅漢礁海域支援補油，並將涉案人手機收走以湮滅證據，但最終仍遭海巡登船查緝，當場人贓俱獲。

調查指出，涉案11人分工明確，包含船東、船長、搬運、接應與倉儲等角色，7人已聲押獲准，其餘4人具保候傳；全案涉違反兩岸人民關係條例第28條與國安法第5條，構成共同正犯，檢方依刑法想像競合原則，擬從一重罪嫌論處，並請求沒收涉案船隻、設備及手機等犯罪工具。

金門地檢署強調，為維護國家安全，杜絕海上不法犯行，針對未經許可航行至大陸地區及無正當理由逃避檢查等非法船舶，該署將與海巡署共同嚴加查緝，依法究辦。

金門南方外海4月間驚傳走私案件，一艘「嬐○號」漁船，疑未經許可駛入大陸水域並在外海交接貨物，海巡署第九海巡隊循線追查，最終逮捕包含船主、船員、搬運與倉儲等共11名涉案人，全案偵結依法提起公訴。圖／金門地檢署提供
金門南方外海4月間驚傳走私案件，一艘「嬐○號」漁船，疑未經許可駛入大陸水域並在外海交接貨物，海巡署第九海巡隊循線追查，最終逮捕包含船主、船員、搬運與倉儲等共11名涉案人，全案偵結依法提起公訴。圖／金門地檢署提供
金門南方外海4月間驚傳走私案件，一艘「嬐○號」漁船，疑未經許可駛入大陸水域並在外海交接貨物，全案偵結依法提起公訴，走私船舶也遭扣押。圖／金門地檢署提供
金門南方外海4月間驚傳走私案件，一艘「嬐○號」漁船，疑未經許可駛入大陸水域並在外海交接貨物，全案偵結依法提起公訴，走私船舶也遭扣押。圖／金門地檢署提供

金門 走私 海巡署

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