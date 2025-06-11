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影／他擁上萬支彩虹菸卻從不出面 宛如「門徒」大毒梟藏身幕後

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

張姓男子組成販毒集團，專門吸收年輕人擔任藥頭，出面交易毒品，自己宛如港星劉德華電影「門徒」中飾演的毒梟，從不現身，藏身幕後，遙控指揮；台南市刑大將張等8人逮捕到案，破獲上萬支彩虹菸，本案昨天獲高檢署選為「第12波安居緝毒專案」重大毒品個案。

台南市刑事警察大隊偵三隊去年4月逮捕多名吸食喪屍煙彈、彩虹菸等二、三級毒品嫌疑人，經追查毒品來源，均指向雲林縣一名綽號「大頭仔」的上游；警方透過吸毒涉案人指證，調查蒐證過程，發現現身交易的都是20多歲的年輕人，懷疑幕後另有主嫌。

警方追查，這些販毒人士是以雲林縣麥寮鄉人跡罕至的濱海地區民宅、廢棄倉庫做為販毒據點及倉庫，且出門均不斷更換交通工具規避警方查緝，夜間落腳處也不斷變換，四處承租日處套房；經鎖定民宅屋主，追到38歲張姓男子，張十分神祕，幾乎從不現身。

警方跟監蒐證期間，發現張都躲在幕後以通訊軟體指揮年輕販毒成員，且有管道進貨毒品，若要前往民宅或倉庫存貨，使用的交通工具多半是計程車或請人載，且都會戴帽子、口罩，手機、服飾也不斷更換；張行事狡猾，行蹤不定，極難掌握他藏身處。

警方拼湊該集團組織架構，研判張在去年4月起組織販毒集團，招募21歲賴姓、20歲雷姓、28歲許姓、27歲林姓、25歲許姓、20歲蘇姓男子等人，利用張位於麥寮鄉住宅、倉庫，及34歲林姓男子經營的工程行作為毒品儲存及販售據點；張從不出面，都讓年輕藥頭去交易。

警方調查，張的販毒集團交易網絡遍布雲林地區，貨源充足、存貨量龐大，但他行事低調，並沒有在社群媒體上用暗語公開打廣告，而是要透過認識的介紹，口耳相傳，再使用通訊軟體跟其年輕藥頭相約交易；警方研判蒐證完成，報請雲林地檢署檢察官曹瑞宏指揮偵辦。

台南市刑大與刑事警察局偵查第六大隊第一隊、雲林縣警台西分局今年1月共組專案小組，經部署分工，今年3月25日確認時機成熟，即實施強力掃蕩，同步執行搜索，將以張姓主嫌為首等8人查緝到案，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

警方共起獲第三級毒品彩虹菸1萬1720支、愷他命81包（共355.7公克）、咖啡包284包、卡西酮3包（共1.65公克）、彩虹菸原料38.44公克、第二級毒品依托咪酯煙彈1顆，總計市價約166萬餘元，並查扣贓款75萬1100元、點鈔機1台等相關販毒證物。

警方指出，案經檢察官將8人全數收押，已依毒品、違反組織犯罪條例等罪嫌提起公訴；本案查緝成果，光張姓主嫌一個集團就查獲上萬支彩虹菸，昨天榮獲高檢署選為「第12波安居緝毒專案」重大毒品個案，並獲行政院長卓榮泰肯定及勉勵。

台南市刑大指出，近年來，販毒集團不斷透過將毒品以新奇型式包裝，並運用網路平台及社群媒體易潛藏及散播訊息特性，藉以吸引年輕族群施用毒品；為加強打擊並降低新興毒品對於國人的危害，台南市警局投入大量警力，全力查緝製造場所、掃蕩販毒藥頭等犯罪者。

市刑大指出，在今年「第12波安居緝毒專案」3月10日至4月18日期間，透過對轄內毒品犯罪進行精準打擊，台南市警局共計查獲重大毒品案7件、毒品分裝場5場、販毒藥頭49人、用毒後駕車132人，查扣俗稱喪屍煙彈之第二級毒品依托咪酯4819.14公克、依托咪酯煙彈408顆、大麻214.27克、第三級毒品彩虹菸1萬2627支、混合型毒品咖啡包2964包及各式毒品4556.91克。

市刑大表示，這些毒品市價總值逾數千萬元，並可供國內上萬人施用，專案期間查緝成果豐碩，避免大量毒品流入市面戕害社會。

刑大大隊長李宏倫呼籲，新興毒品多使用大量香精調製，製成彩虹菸、喪屍煙彈等形式，吸引年輕族群施用，如濫用成癮將嚴重危害身心健康，警方將持續毒品查緝工作，刨根溯源，以確保台南市民有一個安全、無毒的居住環境。

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※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南市刑大本案查緝成果，昨天榮獲高檢署選為「第12波安居緝毒專案」重大毒品個案，並獲行政院長卓榮泰肯定及勉勵。記者袁志豪／翻攝
台南市刑大本案查緝成果，昨天榮獲高檢署選為「第12波安居緝毒專案」重大毒品個案，並獲行政院長卓榮泰肯定及勉勵。記者袁志豪／翻攝
警方共起獲第三級毒品彩虹菸1萬1720支、愷他命81包（共355.7公克）、咖啡包284包、卡西酮3包（共1.65公克）、彩虹菸原料38.44公克、第二級毒品依托咪酯菸彈1顆。記者袁志豪／翻攝
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台南市刑大本案查緝成果，昨天榮獲高檢署選為「第12波安居緝毒專案」重大毒品個案，並獲行政院長卓榮泰肯定及勉勵。記者袁志豪／翻攝
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警方共起獲第三級毒品彩虹菸1萬1720支、愷他命81包（共355.7公克）、咖啡包284包、卡西酮3包（共1.65公克）、彩虹菸原料38.44公克、第二級毒品依托咪酯菸彈1顆，
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台南市刑大本案查緝成果，昨天榮獲高檢署選為「第12波安居緝毒專案」重大毒品個案，並獲行政院長卓榮泰肯定及勉勵。記者袁志豪／翻攝
台南市刑大本案查緝成果，昨天榮獲高檢署選為「第12波安居緝毒專案」重大毒品個案，並獲行政院長卓榮泰肯定及勉勵。記者袁志豪／翻攝
台南市刑大將以張姓主嫌為首等8人查緝到案，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送雲林地檢署偵辦。記者袁志豪／翻攝
台南市刑大將以張姓主嫌為首等8人查緝到案，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送雲林地檢署偵辦。記者袁志豪／翻攝
台南市刑大將以張姓主嫌為首等8人查緝到案，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送雲林地檢署偵辦。記者袁志豪／翻攝
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販毒 新興毒品 台南

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