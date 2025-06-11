疑都更建案起糾紛 男持玩具長槍恐嚇遭逮

疑都更建案起糾紛，新北市鍾姓男子今天凌晨涉嫌持玩具長槍恐嚇負責工地管理張姓男子，新北警連夜上門查訪將人帶返派出所，警詢後今依恐嚇罪嫌送辦。

新北市警方今天凌晨1時許接獲張姓男子（53歲）報案，指稱有人持槍示威，轄區新店警方迅速趕抵新店區溪園路一處建築土地，但未見鬧事者。據了解，張男為負責都更建案管理員，疑似因該案發生糾紛，今天凌晨1時許，鍾姓男子（41歲）涉兼持玩具長槍前往工地找人。