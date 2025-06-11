快訊

生控台大網站被駭丟失碩班正取資格 台大：無證據佐證

教保員代理教師薪資年資雙降 非營利幼兒園的荒謬制度

公主抱蔣萬安網狂讚釣出本尊曝1暖心原因 誇市長有在練

聽新聞
0:00 / 0:00

疑都更建案起糾紛 男持玩具長槍恐嚇遭逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

都更建案起糾紛，新北市鍾姓男子今天凌晨涉嫌持玩具長槍恐嚇負責工地管理張姓男子，新北警連夜上門查訪將人帶返派出所，警詢後今依恐嚇罪嫌送辦。

新北市警方今天凌晨1時許接獲張姓男子（53歲）報案，指稱有人持槍示威，轄區新店警方迅速趕抵新店區溪園路一處建築土地，但未見鬧事者。據了解，張男為負責都更建案管理員，疑似因該案發生糾紛，今天凌晨1時許，鍾姓男子（41歲）涉兼持玩具長槍前往工地找人。

警方漏夜上門找人，鍾男坦承先前確有前往工地並持BB彈空氣長槍恐嚇對方，警方在鍾男住處找到該把長槍，經現場檢視該槍已損壞，根本無法擊發射擊，警方依法查扣並當場將人帶返派出所，警詢後今天將依恐嚇罪嫌移台北地檢署偵辦。

疑都更建案起糾紛，新北市鍾姓男子今天凌晨涉嫌持玩具長槍恐嚇負責工地管理張姓男子，新北警連夜上門查訪將人帶返派出所，警詢後今依恐嚇罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
疑都更建案起糾紛，新北市鍾姓男子今天凌晨涉嫌持玩具長槍恐嚇負責工地管理張姓男子，新北警連夜上門查訪將人帶返派出所，警詢後今依恐嚇罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝

都更 恐嚇

延伸閱讀

台中13期首發案「中陽旭月」上梁 啟動新市心綠境生活

中擬建歐洲最大使館 近倫敦塔、3資料中心 美促英叫停

北士科某工地驚傳命案！工人爆口角 他抄鐵條狠敲對方頭部送醫亡

父母氣炸…交往國中小女友3度車震 工地主任判刑5年賠償62萬餘元

相關新聞

影／他擁上萬支彩虹菸卻從不出面 宛如「門徒」大毒梟藏身幕後

張姓男子組成販毒集團，專門吸收年輕人擔任藥頭，出面交易毒品，自己宛如港星劉德華電影「門徒」中飾演的毒梟，從不現身，藏身幕...

影／高雄23歲男開車撞民宅 車內乘客急著收拾K他命

高雄市大寮區昨晚發生車禍，23歲林姓男子駕車撞向路邊，撞毀電桿及民宅鐵門，警方據報到場，發現搭乘林男轎車的夏姓男子形色慌...

疑都更建案起糾紛 男持玩具長槍恐嚇遭逮

疑都更建案起糾紛，新北市鍾姓男子今天凌晨涉嫌持玩具長槍恐嚇負責工地管理張姓男子，新北警連夜上門查訪將人帶返派出所，警詢後...

漁船茶葉包藏毒1.6噸 市價逾20億元

台灣高檢署昨公布「第十二波安居緝毒」成效，全國檢警調、海巡等單位共執行六起重大毒品案，總計查扣各級毒品一萬五六七三公斤，...

小編涉違反國安法遭帶走 北市議員證實檢調到辦公室

北市某議員林姓助理被控涉嫌違反國家安全法，北檢今指揮調查局國家安全維護工作站發動搜索行動，據了解，該男子目前於擔任北市某...

高屏破獲2座製毒工廠 毒咖啡「喵喵」險流入市面

橋頭地檢署今年3月在高雄市杉林區及屏東縣潮州鎮同時破獲製造含有三級毒品成分「喵喵」的毒咖啡包，被製毒犯分裝成上千包準備流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。