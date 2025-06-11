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漁船茶葉包藏毒1.6噸 市價逾20億元
台灣高檢署昨公布「第十二波安居緝毒」成效，全國檢警調、海巡等單位共執行六起重大毒品案，總計查扣各級毒品一萬五六七三公斤，以海巡署查獲漁船走私逾一點六公噸三級毒品數量最多，市價初估廿億元以上。
海巡署新竹艦今年三月廿八日在東沙島海域登檢運毒漁船，船上無漁貨，但放著裝茶葉包麻布袋五十二袋，押返新竹漁港後開檢，利用拉曼光譜儀初篩，確認分別裝有第二級毒品安非他命廿二點五公斤及第三級毒品Ｋ他命一六二五點八公斤；經追查溯源，已羈押幕後金主及接運人員共三人。
另調查局三月間在屏東縣與高雄市連續破獲二座製毒工廠，攔截市價共約三億元等毒品，逮捕四名嫌犯。
高檢署指出，此次專案聚焦查緝依托咪酯類新興毒品，以及對青少年危害極大的彩虹菸，查獲製造、運輸、販賣依托咪酯類新興毒品嫌犯六三一人，查扣依托咪酯類新興毒品三六四公斤、煙彈八三八一顆，工廠與分裝場一二二處，彩虹菸查扣五萬一六一五支。另查扣混合毒品二萬九二三包。
行政院長卓榮泰昨天上午前往財政部關務署務，慰勉六大緝毒系統首長與司法警察團隊。
提醒您：戒毒專線0800770885
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