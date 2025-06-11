陳歐珀再爆 涉詐領百萬助理費

民進黨前立委陳歐珀被控收受聯興國際物流數百萬元賄賂，推動「商港法」護航業者，上周被檢方聲押禁見獲准。廉政署又查出陳歐珀立委任內涉詐領助理費，金額約上百萬元，昨天再度搜索，約談陳歐珀妻子徐慧諭與四名時任助理共五人到案，移送台北地檢署依貪汙、偽造文書等罪偵辦。

同案約談助理包括劉恭銘、王宛娟、林家煒、李嘉玉；徐慧諭上周也被檢方約談，原因是她擔任陳歐珀成立的「台灣勁宜蘭發展協會」理事長期間，涉侵吞三百萬元款項，用來繳交私人保險等費用，被依公益侵占罪八十萬元交保，沒想到又捲入助理費詐領風波。

陳歐珀被控二○一六至二○二○年間，透過好友許仁圖收受聯興國際四百萬元賄賂，利用在立法院交通委員會的職權，要求台灣港務公司在疫情期間，減免聯興國際在基隆港碼頭租金、管理費，以及停止調漲費用。

據調查，二○一八年初，德籍「梅爾斯」貨輪撞上聯興國際設置碼頭的「橋式起重機」設備，陳歐珀依業者要求，推動商港法修法護航業者，把基隆港區的民營公司列入管理對象，確保民營設施遭損壞時，可求償營業損失。

檢方上周發動搜索時，在陳歐珀住處保險箱扣押三百多萬元不明現金，帳戶中也有巨額資金，懷疑有利益輸送，認為陳歐珀犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，聲押禁見獲准。檢廉分析搜索扣押物，發現陳歐珀另涉浮報立委助理薪資案外案，其妻有經手相關款項，且帳戶疑有資金轉入，昨天兵分三路搜索。