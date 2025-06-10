小編涉違反國安法遭帶走 北市議員證實檢調到辦公室

北市某議員林姓助理被控涉嫌違反國家安全法，北檢今指揮調查局國家安全維護工作站發動搜索行動，據了解，該男子目前於擔任北市某議員的臉書小編。該議員證實，檢調今到議會辦公室瞭解男子工作範圍，但由於他為兼職，日常沒有辦公桌也未使用辦公室電腦，檢調瞭解後便離去並未搜索。

黨內人士表示，林2022年參選市議員失利，捲土重來，因過去有新黨背景，加入國民黨，2023年申請恢復國民黨籍，有意投入2026選舉，參選港湖區市議員。

據議會人員指出，林目前擔任某議員臉書小編，有領兼差薪水，檢調下午帶林男一同前往該議員辦公室，了解他的工作範圍，但他在議員辦公室沒有辦公座位，也沒有電腦，辦案人員詢問約10多分鐘後，即帶林離開。