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卓揆肯定第12波緝毒團隊查緝成效 守護國人健康安全

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰10日指出，「新時代反毒策略行動綱領」歷經第一期、第二期，目前已進入第三期，政府於各階段均投注大量經費與人力，並展現顯著成果。此次政府團隊在短時間內查獲毒品嫌疑人數3,700餘人、逾1萬5,000公斤各級毒品，並破獲製毒工廠、分裝場及植栽場共151座，感謝第一線同仁辛勞付出。

卓榮泰今日出席2025年「第12波安居緝毒專案發布記者會」時指出，今日現場他再次見證犯罪集團的手法日新月異，將毒品藏匿於大型塑膠桶或小型面紙盒之中，企圖闖關，感謝檢、警、調、憲、關務、海巡六大緝毒系統攜手合作，發揮聯防效果，成功突破層層犯罪手法，守護臺灣國門與安全。他強調，政府會更善盡職責，積極查緝不法分子意圖走私入境的各類毒品與貨品，以守護國人健康安全，維持政府與國家形象。

針對新興毒品「依托咪酯」113年檢出量較112年增加382倍，引發外界疑慮該毒品更嚴重氾濫一事，卓榮泰解釋說道，這是因為政府將「依托咪酯」提升為第二級毒品，大幅增加查緝力道及檢驗量能，因此檢出數量相對提升，尤其今年4月彰化發生「依托咪酯」毒駕逆向撞傷學童事件後，顯示毒品對無辜民眾具有潛在威脅，因此政府對於毒品查緝更堅持「向上溯源、向下刨根」。

此外，卓榮泰提到，有關媒體報導海巡署偵查員及中部地方員警在查緝私菸過程中，與私菸業者勾結，以假人頭方式，製造假業績，詐領私菸查緝獎金，並將查扣的製菸機具，透過資源回收管道，讓不法集團取回重新再利用，以重覆詐領獎金，手法令人不齒。

卓榮泰指出，法務部調查局、廉政署自去年6月發現蛛絲馬跡後，隨即展開布線調查，涉案人員亦於今年3月起陸續羈押，惟案件仍未全盤破獲，他要求檢警調單位加速偵辦。卓院長強調，社會不容許公務員，尤其是執法人員知法犯法，這不僅違背國法，更損及整體政府形象。此次涉案人員橫跨中央、地方，包括國庫署疏於行政檢查，都應一併澈底檢討。政府必須重視本次案件後續檢討與查緝結果，才能阻止類似案件再次發生。

最後，卓榮泰強調，今日在場同仁皆為緝毒模範，絕不能讓少數害群之馬，讓政府反毒行動蒙上陰影，大家應以此為戒，互相警惕與觀察，對於可疑不法行為應及早發現、迅速偵辦，才能防患於未然。卓院長再次感謝所有第一線同仁的努力與貢獻，並期許全體同仁從此次案件中痛定思痛，深入檢討改進，務求整起案件最終能水落石出。

海巡署 毒品 卓榮泰

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