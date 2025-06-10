高屏破獲2座製毒工廠 毒咖啡「喵喵」險流入市面

行政院長卓榮泰今特地表揚橋頭地檢署檢察官，順利破獲高雄及屏東的「喵喵」製毒工廠。圖／橋頭地檢署提供

橋頭地檢署今年3月在高雄市杉林區及屏東縣潮州鎮同時破獲製造含有三級毒品成分「喵喵」的毒咖啡包，被製毒犯分裝成上千包準備流入市面，4名犯嫌遭依製毒、運毒罪嫌起訴，行政院長卓榮泰今特地表揚緝毒檢察官陳俊宏，為社會擋下巨量毒品流入市面毒害國人。

橋頭地檢署表示，檢方今年3月執行安居緝毒專案，在高雄杉林及屏東潮州查獲製造俗稱「喵喵咖啡包」的製毒工廠，在廠內發現喵喵原料，三級毒品4-甲基甲基卡西酮、四級毒品2-溴-4-甲基苯丙酮、1-甲基苯基-1-丙酮及成品，分別多達1117.6 公克、256.8129 公斤、1496.8公克及1302包成品。

製毒集團成員楊姓男子，夥同辜姓、張姓及沈姓男子等人，將原料在高雄杉林臨時搭建的製毒工寮中加工，其中辜姓男子更擔任「絕命製毒師」，他不僅有化工專業背景，還為了確保毒品品質濃度，特地訂購酸鹼測試儀等專業設備用來製毒。

檢方查出，辜男等人從去年12月起，就陸續向不知情的設備廠商訂購分裝機及攪碎機等製造設備，還向化工行取得甲苯、丙酮，及製作毒咖啡包所需要的大量化工原料，並順利在今年2月28日首波量產第一批毒品先驅原料2-溴-4-甲基苯丙酮。

不過製毒集團隨即就焚毀高雄杉林製毒窩點的製毒設備及工具，再把原料運到屏東潮州的製毒工廠下一階段製毒，並在3月期間又製作出新一批原料，還刻意藏匿在製毒成員的住處民宅內，卻在運毒途中，被檢調人員當場依現行犯逮捕，不過張嫌卻趁隙逃逸，事後被拘提到案。

檢方指出，製毒集團的4名成員都涉嫌犯下毒品危害防制條例，製造第三級毒品，及製造、運輸第四級毒品罪等罪嫌，原料均已查扣，並依法起訴。

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