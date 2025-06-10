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酒店女遭丟大海亡 凶嫌疑花百萬元消費 警問訊「跟金錢有關」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

北市林姓酒店小姐花名「酒窩」由26歲呂姓男子帶出場，8日林女疑似被呂男打暈並拖行丟入海裡溺斃。昨天呂男落網後，警方發現他精神狀況不佳，問東答西、說詞反覆，講話沒有邏輯，問訊就問了7、8個小時，讓警方相當頭疼；經查呂非列管幫派份子，只有傷害前科，如今卻犯下殺人重罪。

據了解，呂男認識林女約一年時間，在酒店消費金額約46萬元，加上多次包下林女出遊，曾去南部等外縣市旅遊、住宿，研判花費可能約百萬元。這次呂男又框林女出場，林女找熟識的包車司機到花蓮，原以為是單純伴遊，卻發生無法挽回的憾事。

警方逮捕呂男後，訊問呂男發現精神狀態、思考方式都異於常人，「感覺是怪人」，講話非常沒有邏輯，像是問為何要殺林女，呂男卻回「我沒有工作」，說法令人模不著頭緒。經過警方多次詢問，只說跟金錢有關係，供稱在林女身上花很多錢，求愛要求交往被拒絕才痛下殺手，否認預謀犯案，但細節都說不清楚。

經查呂男脾氣暴躁，2023年在台北市一間超商毆打店員，而留下傷害前科；由於被監視器拍到犯案過程，因此沒有否認犯案。雖然呂男自稱是竹聯幫明仁會成員，不過他不是警方列管幫派份子，交往關係複雜，也沒有組織犯罪、毒品前科。

不過，呂男犯案地點花蓮化仁海堤不像七星潭，不是熱門旅遊景點，沒有遮蔽物，中午十分炎熱，附近也沒有商店、廁所，選在此處觀光，令警方對於呂男是否預謀犯案感到存疑。

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北市酒店小姐疑似被呂男打暈並拖行丟入海裡溺斃，昨天呂男落網後，警方發現他精神狀況不佳，問東答西、說詞反覆，講話沒有邏輯，問訊就問了7、8個小時。圖／警方提供
北市酒店小姐疑似被呂男打暈並拖行丟入海裡溺斃，昨天呂男落網後，警方發現他精神狀況不佳，問東答西、說詞反覆，講話沒有邏輯，問訊就問了7、8個小時。圖／警方提供

酒店 花蓮 幫派

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