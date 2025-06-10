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台中檢察官洪佳業、黃鈺雯緝毒有功破大案 今獲卓榮泰表揚

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中地檢署檢察官洪佳業、黃鈺雯破獲機車排氣管走私毒品案、大陸毒喵喵消毒液包裹案、台中製毒工廠案，緝毒有功，今早由行政院長卓榮泰表揚為第12波安居緝毒專案有功人員。

台中地檢署表示，檢察官洪佳業、黃鈺雯積極投入查緝邊境走私、新興毒品，有效遏阻毒品氾濫，成功瓦解販毒集團、績效卓著，獲選為第12波安居緝毒專案有功人員，今由檢察長張介欽率同，出席台高檢、關務署舉辦「第 12波安居緝毒專案暨重大毒品案件發布記者會」，由行政院長卓榮泰嘉勉表揚。

檢察官洪佳業破獲2件毒品大案，第一案是指揮海巡署等單位，在今年2月間在台中港35號碼頭，截獲跨國運毒集團從泰國曼谷起運、途經香港轉運，抵台夾藏在機車排氣管內K他命576包（重157公斤），

檢方陸續在今年2月、4月間拘提林男（27歲）、曹男（24歲）到案，林獲5萬元交保、曹羈押，近日偵結起訴。

洪佳業破獲的另起毒品案是指揮調查局中機站等單位，在今年4月間在桃園、台中等地，查獲自大陸地區郵寄來台，外包裝為桶裝消毒液，但桶內夾藏 「1-甲基苯基-1-丙酮」約 197 公斤，估計可供製成約100公斤「喵喵」，市價約1000萬元，此案後續拘提胡男（46歲）到案，也已起訴。

檢察官黃鈺雯則指揮台中市刑大，破獲台中地區製毒工廠案，今年3月間查獲集團控機、外送與近10名施用毒品人口到案，起獲煙油20瓶、3492個煙彈成品、2122個半成品煙彈、21萬餘個空菸彈、千餘袋原料袋、6.1萬餘支霧化器等大批製毒原料、工具，聲押林男（27歲）、廖男（26歲）獲准。

台中地檢署表示，兩位獲獎檢察官遏止毒品流入市面，對於維護國民健康及社會治安具有重大貢獻，提醒國人毒品危害身心甚鉅，對社會安定及家庭和諧造成沉重負擔，尤其新興毒品如依托咪酯、彩虹菸等近期更釀生許多重大社會案件。

中檢指出，為有效遏止新興毒品蔓延及防堵邊境走私毒品入侵，將持續貫徹行政院「新世代反毒策略行動綱領」之各項措施，堅定結合緝毒六大系統，構建更為緊密的緝毒網絡，加強掃蕩力度、積極向上溯源，依法查扣不法所得、犯罪工具，誓言維護國人健康與社會安全，展現政府強力打擊毒品犯罪堅定決心。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中地檢署破獲桶裝消毒液內夾藏走私第四級毒品案。圖／台中地檢署提供
台中地檢署破獲桶裝消毒液內夾藏走私第四級毒品案。圖／台中地檢署提供
台中檢察官洪佳業（左）今向行政院長卓榮泰（右）簡報案件。圖／台中地檢署提供
台中檢察官洪佳業（左）今向行政院長卓榮泰（右）簡報案件。圖／台中地檢署提供
台中檢察官黃鈺雯獲選安居緝毒有功人員。圖／台中地檢署提供
台中檢察官黃鈺雯獲選安居緝毒有功人員。圖／台中地檢署提供
台中地檢署查獲機車排氣管夾藏走私K他命案。圖／台中地檢署提供
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走私 檢察官 新興毒品

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