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影／當街口角又不配合查身分 男駕車險撞人警急拔槍緊戒
吳姓男子昨晚在台北市中山區因搶車位與張姓男子當街爭吵，影響交通，員警獲報介入，吳不配合查驗身分，還差點駕車碰撞員警，員警見狀拔槍緊戒，喝令吳下車，清查確認無其他違規後讓吳離開，吳隨後上網發文質疑警方執法過當，警方今出面澄清。
警方調查，40歲吳男昨晚8時許駕車在長春路110號附近，因爭搶停車位，與另輛汽車駕駛35歲張男當街爆發爭吵，轄區長春路派出所員警獲報到場，張男即消停配合，但吳男持續叫囂，不配合出示證件，員警準備依法將吳男帶返警所查證身分，吳卻駕車前行，差點碰撞警員。
案發當時，吳姓警員站在吳男車輛右前側，要求吳男下車配合查證身分後，準備繞過車前靠近駕駛座，未料吳男車輛往前行，差點碰撞吳姓警員，站在車側的張姓警員見狀，立刻拔槍緊戒，上前喝令吳男停止並下車。
吳男下車後辯稱，「是你們（員警）叫我停車，我是要停車」，員警見狀況解除隨即收槍，查證無其他違法事由後，抄登吳、張2人資料後離去；吳男事後心有不滿，上網發文質疑警方執法過當。
中山分局警方表示，此案員警持槍警戒，是員警認定同仁有受危害之虞，所以使用警械，經查符合警察人員使用槍械規定，員警使用警械時機尚無過當；警方另呼籲，民眾如遇員警執行公務，應理性配合出示證件，如對執法過程有異議，可循行政管道申訴，勿以言語、動作干擾公務執行，或危害執法人員安全。
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