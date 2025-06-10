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內湖槍擊前電視製作人 5男子助槍手偷渡赴菲遭起訴

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導

王姓前電視節目製作人2年前在台北市內湖區遭槍擊，槍手黃姓男子搭船至澎湖再偷渡菲律賓，澎湖地檢署查出許姓男子等5人涉嫌協助黃男偷渡，今天依入出國及移民法提起公訴，並求處重刑。

據了解，2023年4月10日，前電視節目製作人王姓男子回家途中，在台北市內湖區康寧路，遇冒充外送員的黃姓男子（32歲）問路，遭黃男開15槍，其中2槍貫穿左小腿。黃男騎機車逃逸，輾轉搭車至高雄，搭船到澎湖，便獲接應，自澎湖搭漁船偷渡到菲律賓，涉殺人未遂案件，由士林地檢署發布通緝。

澎檢起訴指出，黃男計畫殺人後，2023年3月間，便透過管道聯繫陳姓、張姓男子等人協助安排偷渡事宜，並由許姓男子準備人頭證件、另名陳姓男子負責安排船隻，再由許男和張姓男子在澎湖接應、協助藏匿，2023年4月12日下午在澎湖縣西嶼鄉赤馬漁港，由顏姓男子駕駛澎湖籍漁船，載黃男及陳男到公海，轉搭不明船隻讓黃、陳2人偷渡到菲律賓。

檢方表示，許、顏、張和2名陳姓男子共同非法利用船舶，運送非運送契約應載之人至他國，涉違反入出國及移民法、刑法藏匿人犯，另交付他人身分證以供冒名使用，違反戶籍法等罪嫌，提起公訴，並沒收顏、張載送槍手的轎車和漁船，另扣押許姓等5名男子的部分財產，聲請法院宣告沒收並追徵價額。

檢方另表示，近來陸續發生國寶集團總裁朱國榮、連一鮑魚前負責人鍾文智、三聯集團負責人徐少東等重大經濟要犯遭判刑後棄保潛逃，嚴重影響司法威信，由於澎湖群島海岸線總長約370公里、港口甚多，易成為有心人士偷渡的中繼站，澎檢已與轄內海巡單位緊密合作，嚴查偷渡、維護司法尊嚴。

槍手黃姓男子涉案逃逸。圖／本報資料照片
槍手黃姓男子涉案逃逸。圖／本報資料照片

菲律賓 澎湖縣 偷渡

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