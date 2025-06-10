攔截新竹外海！竹檢破最大宗K他命走私市值20億今起訴

新竹地檢署與宜蘭地檢署聯手破獲史上最大宗愷他命成品海上走私案，成功查扣編號CT4-1098的「滿瑞富」號漁船，攔截共重逾1.6公噸的第二、三級毒品，市價粗估至少20億元起跳。涉案的陳姓船長及兩名印尼籍漁工等6人今日被新竹地檢署起訴，案件目前由新竹地院法官閱卷，羈押庭預計於今日召開。

檢方調查，陳姓船長與周姓嫌疑人等人密謀以周男名義購得「滿瑞富」號漁船，並交由陳男駕駛。該船於今年3月21日從基隆八斗子漁港出海，3月28日抵達東沙島東南方外海（東經118度、北緯18度），從不詳人士處接收毒品，包括愷他命1514包（毛重1625.8公斤）及甲基安非他命20包（毛重22.5公斤），以茶葉袋包裝妥善掩飾，計畫沿台灣西部海岸北上輸送入境。

至4月3日下午1點許，「滿瑞富」號行經新竹南寮漁港外1.5海浬海域時，遭海巡署人員攔檢。隨後，漁船被帶至南寮漁港內接受檢查，檢方指揮海巡署台中查緝隊及新竹縣刑事大隊展開搜索，在船上查扣毒品與包裝用麻布袋52袋。隨後，檢方循線拘提涉案的周男、邱男及陳男，6名嫌疑人均遭聲押禁見。

專案小組初步調查發現，這批K毒和安毒，外觀包裝狀似茶葉，茶葉袋上都有星星圖案，卻有不同顏色做區隔，其中20包安非他命的包裝上更有強調「特選」、「觀音王」之類的字樣，研判應是買家遍及全台。新竹地檢署以涉嫌違反毒品危害防制條例第4條及懲治走私條例第2條等罪，對涉案6人提出起訴。

行政院長卓榮泰今早出席於台灣高等檢察署舉辦的「114年第12波安居緝毒專案發布記者會」。新竹地檢署檢察長陳松吉、主任檢察官黃振倫與承辦檢察官沈郁智代表與會，詳細說明案件查緝經過及執行成果。卓榮泰高度肯定檢警與海巡署在本案中的密切合作，讚揚他們不眠不休的努力成功打擊毒品犯罪，並表示政府將持續全力支持緝毒行動，守護社會安全。