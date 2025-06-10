快訊

夏至禁忌曝光！開運要拜土地公…命理師曝「1職業」有拜有業績

零公里二手車暴增 陸汽車業的「恒大」快要爆了？

史哲將掌高鐵內部「皮皮挫」 賀陳旦：交通專業非重要

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄高音深情哥菸嗓飆唱 卻合夥空運30萬公克喪屍煙彈入台

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名曾因在廟會深情飆唱「星辰大海」而走紅的「高音深情哥」何姓男子，遭檢警查出夥同共犯，從越南河內空運超過30萬公克喪屍煙彈原料到高雄順利報關入台，卻不知早就被盯上，何男送貨途中同夥遭圍捕，嚇得他叫同夥趕快把4桶原料丟在路旁，但仍循線遭逮，依運輸毒品罪嫌起訴。

起訴書指出，21歲的何男與陳姓、曾姓、凃姓、莊姓及王姓等人，分工合作將已被列管為第二級毒品俗稱「喪屍煙彈」的「依托咪酯」，非法運輸進台灣。何男更在網路小有名氣，因曾在廟會飆唱女Key高音被封為「高音深情哥」。

陳男先是在今年1月向國外的販毒集團接頭，由陳男負責接收喪屍煙彈運來台灣並進口報關，再利用越南航空，在今年1月22日利用從越南河內飛至高雄小港機場的航班，將產自印度的依托咪酯分裝在12 個圓筒中，以偽裝為化學原料的方式，空運來台。

不過這批喪屍煙彈原料才剛抵台灣，就被財政部關務署高雄關人員察覺有異，當場拆封檢驗發現喪屍煙彈原料竟然高達30萬3885 公克，且純度高達98%，但未免打草驚蛇，警方偷偷將毒品取出之後，再假裝包裹正常通關。

陳男得知包裹抵台後，1月27日先是正常報關，再把貨物從機場的物流倉庫運到位於楠梓的空軍一號邊疆站，「高音深情哥」何男當天中午得知貨物到楠梓後，又再透過IG聯繫凃男，叫凃晚上來載貨。

何男當天下午先是搭車到楠梓確認凃男有沒有依約前來，又把多達4大桶的貨物包裹搬到凃男車上，不過就在凃男準備與莊男開車離開時，就遭到警方圍捕，凃男在車上打電話給何男，把被警方圍捕的事情告訴何男，何男只好趕快叫凃男等人把東西丟在路旁。

不過警方仍在高雄仁武的一處空地發現凃男等人，但何男因早就交貨，還提前得知警方圍捕凃男，因此搭車逃離，警方在2月25日深夜持拘票在高雄市前鎮區某民宅將何男拘提到案，不過何男等人因貨物中的毒品早就在機場被警方秘密取出，因此何男等人在台運輸毒品屬未遂，但仍依涉犯毒品危害防制條例提起公訴。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方及關務人員在高雄小港機場成功攔查到高達30萬公克喪屍煙彈原料，若流入市面黑市價格高達數億元。記者巫鴻瑋／翻攝
警方及關務人員在高雄小港機場成功攔查到高達30萬公克喪屍煙彈原料，若流入市面黑市價格高達數億元。記者巫鴻瑋／翻攝
警方及關務人員在高雄小港機場成功攔查到高達30萬公克喪屍煙彈原料，若流入市面黑市價格高達數億元。記者巫鴻瑋／翻攝
警方及關務人員在高雄小港機場成功攔查到高達30萬公克喪屍煙彈原料，若流入市面黑市價格高達數億元。記者巫鴻瑋／翻攝
警方及關務人員在高雄小港機場成功攔查到高達30萬公克喪屍煙彈原料，若流入市面黑市價格高達數億元。記者巫鴻瑋／翻攝
警方及關務人員在高雄小港機場成功攔查到高達30萬公克喪屍煙彈原料，若流入市面黑市價格高達數億元。記者巫鴻瑋／翻攝

毒品 小港機場 喪屍煙彈

延伸閱讀

緝毒成績單出爐 關務署聯手破獲480公斤毒品

調查局破進口面紙盒夾藏海洛因及先驅毒品原料 市價估7億元

南市調攻破高雄、屏東2座製毒工廠 攔截市價3億元毒品

中央社宅雙北桃園高雄同步招租 申請至7/8

相關新聞

攔截新竹外海！竹檢破最大宗K他命走私市值20億今起訴

新竹地檢署與宜蘭地檢署聯手破獲史上最大宗愷他命成品海上走私案，成功查扣編號CT4-1098的「滿瑞富」號漁船，攔截共重逾...

調查局破進口面紙盒夾藏海洛因及先驅毒品原料 市價估7億元

調查局桃園市調查處與關務署台北關合作，攔查以泰國進口的精裝竹蓆面紙盒夾藏海洛因毒品，重量25公斤，市價估計4億元，逮捕領...

內湖槍擊前電視製作人 5男子助槍手偷渡赴菲遭起訴

王姓前電視節目製作人2年前在台北市內湖區遭槍擊，槍手黃姓男子搭船至澎湖再偷渡菲律賓，澎湖地檢署查出許姓男子等5人涉嫌協助...

高雄高音深情哥菸嗓飆唱 卻合夥空運30萬公克喪屍煙彈入台

高雄市一名曾因在廟會深情飆唱「星辰大海」而走紅的「高音深情哥」何姓男子，遭檢警查出夥同共犯，從越南河內空運超過30萬公克...

南市調攻破高雄、屏東2座製毒工廠 攔截市價3億元毒品

台南市調查處會同南部機動工作站緝毒於內陸，日前在屏東縣與高雄市連續破獲2座製毒工廠...

影／漁船東沙島海域走私市價30億毒品 金主等3人被押續追查

新竹地檢署指揮海巡署偵防分署台中查緝隊與警方成立專案小組偵辦我國籍漁船走私毒品案，今年4月3日持搜索票，查獲漁船走私安非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。