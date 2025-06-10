高雄高音深情哥菸嗓飆唱 卻合夥空運30萬公克喪屍煙彈入台

高雄市一名曾因在廟會深情飆唱「星辰大海」而走紅的「高音深情哥」何姓男子，遭檢警查出夥同共犯，從越南河內空運超過30萬公克喪屍煙彈原料到高雄順利報關入台，卻不知早就被盯上，何男送貨途中同夥遭圍捕，嚇得他叫同夥趕快把4桶原料丟在路旁，但仍循線遭逮，依運輸毒品罪嫌起訴。

起訴書指出，21歲的何男與陳姓、曾姓、凃姓、莊姓及王姓等人，分工合作將已被列管為第二級毒品俗稱「喪屍煙彈」的「依托咪酯」，非法運輸進台灣。何男更在網路小有名氣，因曾在廟會飆唱女Key高音被封為「高音深情哥」。

陳男先是在今年1月向國外的販毒集團接頭，由陳男負責接收喪屍煙彈運來台灣並進口報關，再利用越南航空，在今年1月22日利用從越南河內飛至高雄小港機場的航班，將產自印度的依托咪酯分裝在12 個圓筒中，以偽裝為化學原料的方式，空運來台。

不過這批喪屍煙彈原料才剛抵台灣，就被財政部關務署高雄關人員察覺有異，當場拆封檢驗發現喪屍煙彈原料竟然高達30萬3885 公克，且純度高達98%，但未免打草驚蛇，警方偷偷將毒品取出之後，再假裝包裹正常通關。

陳男得知包裹抵台後，1月27日先是正常報關，再把貨物從機場的物流倉庫運到位於楠梓的空軍一號邊疆站，「高音深情哥」何男當天中午得知貨物到楠梓後，又再透過IG聯繫凃男，叫凃晚上來載貨。

何男當天下午先是搭車到楠梓確認凃男有沒有依約前來，又把多達4大桶的貨物包裹搬到凃男車上，不過就在凃男準備與莊男開車離開時，就遭到警方圍捕，凃男在車上打電話給何男，把被警方圍捕的事情告訴何男，何男只好趕快叫凃男等人把東西丟在路旁。

不過警方仍在高雄仁武的一處空地發現凃男等人，但何男因早就交貨，還提前得知警方圍捕凃男，因此搭車逃離，警方在2月25日深夜持拘票在高雄市前鎮區某民宅將何男拘提到案，不過何男等人因貨物中的毒品早就在機場被警方秘密取出，因此何男等人在台運輸毒品屬未遂，但仍依涉犯毒品危害防制條例提起公訴。