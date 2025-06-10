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緝毒成績單出爐 關務署聯手破獲480公斤毒品

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

政府緝毒再傳重大成果，據統計，我國邊境成功攔截自印度空運來台的依托咪酯共300公斤，創下史上最大宗紀錄，另查獲愷他命157公斤、海洛因25公斤，毒品總重逾480公斤。行政院長卓榮泰10日出席緝毒記者會時表示，透過檢警調、海巡與關務等六大系統整合聯防，展現強大執行力與反毒決心。

財政部關務署10日上午主辦「第十二波安居緝毒專案發布記者會」，邀請法務部長鄭銘謙、財政部長莊翠雲、最高檢察署檢察總長邢泰釗等官員與會，共同見證緝毒成果。

關務署表示，海關依行政院「新世代反毒策略行動綱領」持續強化邊境查緝，並推動跨境合作與情資整合，有效攔阻毒品入侵。

本次發表的6件重大案件中，有3件由海關自行或與其他單位合作破獲，包括，高雄關與保三總隊、航警局等單位合作，於橋頭地檢指揮下，查獲自印度空運夾藏依托咪酯300公斤，為目前最大宗案件；

以及台中關於台中地檢指揮下，偵破泰國海運排氣管內夾藏愷他命157公斤；台北關無事前密報，自主篩選艙單，攔截泰國空運竹蓆面紙盒中夾藏海洛因25公斤。

關務署強調，毒品走私行為最重可處死刑，呼籲民眾切勿鋌而走險，若掌握相關情資可撥打檢舉專線，共同守護社會安全與無毒家園，未來將持續強化緝毒策略與跨部門合作，守住國門第一線。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

財政部關務署上午主辦「第十二波安居緝毒專案發布記者會」。財政部提供
財政部關務署上午主辦「第十二波安居緝毒專案發布記者會」。財政部提供

財政部 海關 毒品

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