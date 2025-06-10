調查局破進口面紙盒夾藏海洛因及先驅毒品原料 市價估7億元
調查局桃園市調查處與關務署台北關合作，攔查以泰國進口的精裝竹蓆面紙盒夾藏海洛因毒品，重量25公斤，市價估計4億元，逮捕領獲的移工，經高雄地檢署向法院聲請羈押獲准。
另外，調查局台南市調查處與南機站等單位，今年3月6日同步在屏東縣潮州鎮與高雄市杉林區查獲兩處非法製毒工廠，分別為三級毒品喵喵及四級毒品先驅原料製毒工廠各1座，毒品數量足供超過60萬人次吸食，市值高達3億元。
調查局指出，跨國販毒集團將海洛因與精裝竹蓆面紙盒底板、布料一同車縫，將毒品夾藏於內部，外觀難以辨認，重量達25公斤，市值4億元台幣，專案小組4月14日於高雄市大寮區拘提前領貨的泰籍移工1名。
另在先驅原料部分，共查扣四級毒品先驅原料2-溴-4-甲基苯丙酮、淨重256公斤812.9公克；1-甲基苯基-1-丙酮、淨重1496.8公克；三級毒品4-甲基甲基卡西酮、淨重1117.6公克；還有毒品咖啡包1302包，拘提楊姓、辜姓、沈姓及張姓等4人到案。
調查局指出，近年毒品藏匿方式日趨隱密，偽裝方式五花八門，例如藏於畫冊、軸承、燈具等，試圖偽裝成一般普貨進口來台。犯罪集團甚至吸收台灣企業合法雇用的泰籍移工，以其名義進口及收領夾藏毒品之貨物，意圖製造斷點干擾偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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