南市調攻破高雄、屏東2座製毒工廠 攔截市價3億元毒品

台南市調查處會同南部機動工作站緝毒於內陸，日前在屏東縣與高雄市連續破獲2座製毒工廠，攔截市價高達3億元毒品，逮捕楊姓共犯等4人；本次查獲毒品數量，足供超過60萬人次吸食，若流入市面，將對國人健康與社會安全造成嚴重危害，檢方對楊等4人提起公訴。

調查局台南市調查處與南部地區機動工作站去年間偵辦毒品案件，監控製毒集團時，發現楊姓男子等人涉嫌購買製毒原料及設備，運往高雄市杉林區偏遠山區一處芭樂果園製毒，報請橋頭地檢署檢察官陳俊宏指揮，成立專案小組展開蒐證。

台南市調處、南機站會同高雄市調查處、屏東縣調查站及屏東縣警內埔分局，今年3月6日同步在屏東縣潮州鎮與高雄市杉林區查獲2處非法製毒工廠，分別為第3級毒品喵喵及第4級毒品先驅原料製毒工廠各1座。

台南市調處表示，3月6日傍晚，辜姓男子等人駕駛1輛物流廂型車將毒品成品與半成品自果園運往屏東縣潮州鎮一處透天厝，專案小組眼見時機成熟，展開行動，當場逮捕辜，並拘提楊姓及沈姓男子，同步搜索上述兩處製毒據點。

專案小組調查，芭樂果園地處偏遠、環境隱蔽，與最近農舍相距數百公尺，所有電力設施均由犯嫌自行架設，顯見其製毒作業專業化程度。由於山區道路狹窄且無路燈，專案人員夜間摸黑攻堅，以迅雷不及掩耳之勢完成搜索行動，再經比對犯嫌供述向上溯源，4月1日拘提張姓共犯。

本次行動查獲第四級毒品先驅原料2-溴-4-甲基苯丙酮純質淨重256公斤812.9公克、1-甲基苯基-1-丙酮純質淨重1496.8公克、第三級毒品4-甲基甲基卡西酮純質淨重1117.6公克及毒品咖啡包1302包，並扣得大批製毒設備及原料，成功拘提犯嫌楊姓、辜姓、沈姓及張姓等4人到案。

台南市調處指出，調查結果顯示，前揭查扣毒品數量足供超過60萬人次吸食，初估市值高達3億元，全案已依違反毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦，經檢察官偵結後提起公訴。

台南市調處表示，本次查獲毒品如流入市面，將對國人健康與社會安全造成嚴重危害，甚至侵蝕國家整體發展；調查局將持續貫徹政府「拒毒於彼岸、截毒於關口、緝毒於內陸」之政策目標，積極查緝重大毒品犯罪，民眾如有發現疑似毒品不法情事，應儘速向調查局提出檢舉。