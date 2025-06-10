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影／漁船東沙島海域走私市價30億毒品 金主等3人被押續追查

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

新竹地檢署指揮海巡署偵防分署台中查緝隊與警方成立專案小組偵辦我國籍漁船走私毒品案，今年4月3日持搜索票，查獲漁船走私安非他命毛重22.5公斤及愷他命毛重1625.8公斤，市價粗估逾30億元，幕後金主和接運人員共3人已被羈押，檢警和海巡持續向源頭追查中。

專案小組大數據清查漁船及船員資料，與現有情資交叉比對，掌握滿船有從事走私毒品嫌疑，今年3月28日專案小組協請海巡署艦隊分署北機隊新竹艦於東沙島海域發現漁船，經登檢發現船上無漁貨，卻於前漁艙放著裝有茶葉包麻布袋共52袋。

將漁船押返新竹漁港後，專案小組開檢茶葉包，利用拉曼光譜儀初篩，確認分別裝有第二級毒品安非他命及第三級毒品愷他命，全案將台灣船長及2名印尼籍船員依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，後續經專案小組持續追查溯源，羈押幕後金主及接運人員共3人。

海巡署今天說明，此案先依新竹縣警察局竹北分局提供情資，後續接獲海巡3個查緝隊也有相同情資，研判確信漁船有走私毒品的高度可能。

3月26日請線上中機海巡隊嘉義艦於勤務結束後，趕赴東沙島以東設定的海域範圍協助查找滿船；28日下午，北機海巡隊新竹艦在東沙島東南方102海浬處海域發現疑似對象船筏，經航近確認後放小艇登臨檢查，在漁艙內發現有不少麻布袋疑似載運毒品。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新竹地檢署今年4月指揮海巡署偵防分署台中查緝隊與警方成立專案小組，偵辦漁船走私毒品案，查扣大量毒品，市價粗估逾30億元。圖／海巡署偵防分署提供
新竹地檢署今年4月指揮海巡署偵防分署台中查緝隊與警方成立專案小組，偵辦漁船走私毒品案，查扣大量毒品，市價粗估逾30億元。圖／海巡署偵防分署提供
新竹地檢署今年4月指揮海巡署偵防分署台中查緝隊與警方成立專案小組，偵辦漁船走私毒品案，查扣大量毒品，市價粗估逾30億元。圖／海巡署偵防分署提供
新竹地檢署今年4月指揮海巡署偵防分署台中查緝隊與警方成立專案小組，偵辦漁船走私毒品案，查扣大量毒品，市價粗估逾30億元。圖／海巡署偵防分署提供
新竹地檢署今年4月指揮海巡署偵防分署台中查緝隊與警方成立專案小組，偵辦漁船走私毒品案，查扣大量毒品，市價粗估逾30億元。圖／海巡署偵防分署提供
新竹地檢署今年4月指揮海巡署偵防分署台中查緝隊與警方成立專案小組，偵辦漁船走私毒品案，查扣大量毒品，市價粗估逾30億元。圖／海巡署偵防分署提供
新竹地檢署今年4月指揮海巡署偵防分署台中查緝隊與警方成立專案小組，偵辦漁船走私毒品案，查扣大量毒品，市價粗估逾30億元。圖／海巡署偵防分署提供
新竹地檢署今年4月指揮海巡署偵防分署台中查緝隊與警方成立專案小組，偵辦漁船走私毒品案，查扣大量毒品，市價粗估逾30億元。圖／海巡署偵防分署提供

海巡署 毒品 東沙島

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