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影／6大緝毒系統掃蕩各式毒品逾1萬5千公斤 卓榮泰慰勉辛勞

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台灣高檢署執行「第12波安居緝毒計畫」，動員全國檢警調、海巡等單位，掃蕩境外走私、國內製毒工廠，本次共執行6起重大毒品案，其中又以海巡署查獲漁船走私逾1.6公噸三級毒品數量最多，總計查扣各級毒品重達1萬5673公斤，行政院長卓榮泰今天上午前往財政部關務署務慰勉6大緝毒系統首長與司法警察團隊。

高檢署指出，此次專案聚焦查緝依托咪酯類新興毒品，以及對青少年危害極大的彩虹菸，查獲製造、運輸、販賣依托咪酯類新興毒品被告631人，查扣依托咪酯類新興毒品重量364公斤、煙彈8381顆，工廠與分裝場高達122處，彩虹菸部分查扣5萬1615支。

另查扣混合毒品2萬923包、電子3C類373台、8輛車、現金1716萬元，6案均由各地檢署起訴。

6大案件包括今年年1、2月間，橋頭地檢署指揮保三總隊等單位，緝獲利用空運進口貨品夾藏二級毒品依托咪酯總重300公斤，是目前最大宗走私依托咪酯案。

今年3月間，雲林地檢署指揮台南刑大查獲新興毒品販毒集團，查扣彩虹菸1萬2344支、混合毒品包924包等物，聲請羈押被告多達10人獲准。

今年4月間，新竹地檢署指揮海巡署台中查緝隊破獲漁船走私毒品集團，查扣三級毒品K他命共1點6頓及二級毒品安非他命22.5公斤。

今年2月間，台中地署指揮海巡署桃園查緝隊破獲跨國夾藏排氣管運毒案，查扣得三級毒品K他命576包，共157公斤。

今年3月間，橋頭地檢署指揮調查局台南市調查處破獲製毒工廠，查扣四級毒品先驅原料2-溴-4-甲基苯丙酮、淨重256.8129公斤；1-甲基苯基-1-丙酮淨重14968 公斤、三級毒品4-甲基甲基卡西酮淨重11176公斤，相關製毒原料、設備、機具各一批。

今年4月間，高雄地察署指揮調查局桃園市調查處、查獲自泰國進口的竹蓆面紙盒夾藏一級毒品海洛因25公斤。高檢署指出，本次查獲毒品嫌疑人數達3726人，其中製造、運輸、販賣毒品1180人，羈押被告242人。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

調查局破獲製毒工廠。圖／調查局提供
調查局破獲製毒工廠。圖／調查局提供
調查局破獲一級毒品海洛因25公斤。圖／調查局提供
調查局破獲一級毒品海洛因25公斤。圖／調查局提供
調查局破獲毒品逮捕嫌犯。圖／調查局提供
調查局破獲毒品逮捕嫌犯。圖／調查局提供
調查局破獲4級毒品先驅原料。圖／調查局提供
調查局破獲4級毒品先驅原料。圖／調查局提供
調查局破獲4級毒品先驅原料。圖／調查局提供
調查局破獲4級毒品先驅原料。圖／調查局提供

走私 海巡署 新興毒品

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