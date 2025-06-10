影／新北男當街遭擄上車狂喊救命 警40分鐘救人逮3嫌

新北市21歲廖男與友人凌晨12時許相約至中和烘爐地看夜景，但廖男在興南路1間超商等待時卻遭3名男子當街押上車。中和警獲報展開攔截圍捕，40分鐘內在五股攔下該車並救出廖男，雙方疑因20萬工程款起糾紛，詢後依妨害自由及強盜罪嫌送辦。

據了解，被擄走的21歲廖男疑因積欠24歲楊男、20歲廖男及26歲周男20萬元工程款，3嫌催討多時未果。今天凌晨廖男與4名友人相約前往中和烘爐地看夜景，不料眾人在興南路一間超商購物時，楊男等3人得知廖男行蹤前來堵人，見到廖男後欲將他強押上車，廖男雖極力反抗並大聲呼救，仍被3人迅速押上車擄走。

中和警獲報立即調派線上快打警力趕抵，但警方到場時廖男已被押上車擄走。警方立即通報攔截圍捕並調閱監視器，發現犯案車輛往五股方向逃逸，中和警通報蘆洲警方協助攔截圍捕40分鐘內將該車攔下，當場逮捕楊姓、周姓、廖姓3嫌，查扣球棒、刀械、手機、束帶等證物，並救出被擄走的廖男，警方發現廖男還遭毆打，所幸並無生命危險。