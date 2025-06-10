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酒店小姐遭打暈拖入大海溺斃 法院今早裁定26歲凶嫌羈押禁見

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

北市林姓酒店小姐由26歲呂姓男子帶出場3天，8日呂、林在花蓮化仁海堤發生肢體衝突，林女疑似被打暈遭拖行丟入海裡溺斃。警方昨將呂男拘提到案，移送花蓮地檢署偵辦。檢方複訊後，認呂男殺人罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見，法院今天一早開羈押庭，裁定呂男羈押禁見。

8日下午2時許呂男與林女前往化仁海堤，不明原因爆發衝突，呂男出拳毆打林女，按壓她的頭部在地而失去意識，接著拖行丟入海中，呂還一度冷血回頭查看，確認林沒動靜才離去，案發過程全被水利署建置的岸邊監視器拍下。

據了解，呂男常光顧台北市中山區會館酒店，疑喜歡上林女花錢送禮，還花了近5萬元帶出場到花蓮旅遊，並預訂高級酒店入住，不過疑似花太多錢卻求愛不成，憤而痛下殺手。

呂男落網後，原稱林女欠錢不還，受人所託，才點她檯帶出場討債，卻拿不出本票與委託書，又改口稱在林女身上花很多錢，要求交往遭拒而痛下殺手，說詞反覆。檢方認定呂男涉犯刑法殺人等罪嫌重大，有事實足認有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，向花蓮地方法院聲請羈押禁見，法院裁定羈押禁見。

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台北呂男涉嫌殺害林姓酒店小姐，檢方向法院聲請羈押禁見，法院裁定獲准。記者王思慧／攝影
台北呂男涉嫌殺害林姓酒店小姐，檢方向法院聲請羈押禁見，法院裁定獲准。記者王思慧／攝影

酒店 花蓮 殺人

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