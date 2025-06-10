影／北市男闖紅燈肇事昏迷 車內驚見2小包K他命 警採尿送辦

廖姓男子昨夜駕駛汽車行經台北市中正區師大路、汀州路口，闖紅燈衝撞另輛汽車，廖男昏迷送醫，遭撞汽車駕駛則無大礙，警方事後在廖男車中發現少量毒品K他命，將依公共危險及毒品罪嫌送辦。

警方調查，31歲廖男昨夜10時許駕車行經案發處，不顧號誌紅燈持續行駛，衝撞剛從加油站轉出的車輛；碰撞導致廖男車輛安全氣囊爆開，廖男昏迷送醫，治療後無生命危險，遭撞汽車駕駛68歲朱姓男子則無大礙。

員警獲報介入後發現，廖男酒測值為0，但座車中留有2包不明粉末，初驗呈毒品K他命陽性反應，員警待廖男狀況回穩後取得廖男同意，已將其帶回警所採尿送驗，並製作觀測記錄表，詢後依刑法公共危險罪及違反毒品危害防制條例等罪嫌送辦，持續追查毒品來源。