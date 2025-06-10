毆暈酒店小姐溺斃丟大海 凶嫌今遭聲押、司機交保10萬

北市林姓酒店小姐被呂姓男子帶出場3天，由姜姓司機從台北載到花蓮，但呂、林在化仁海堤發生肢體衝突，林女疑似被打暈遭拖行丟入海裡溺斃。警方昨天將呂男與姜男拘提到案，移送花蓮地檢署偵辦。檢方複訊後，認呂男殺人罪嫌重大，今向法院聲請羈押禁見，姜男無羈押必要，交保10萬元。

26歲呂男自稱幫派分子，在北市一家酒店結識33歲林女，花近5萬元帶她出場陪客，找43歲姜男載到花蓮旅遊3天，8日下午2時許前往化仁海堤。呂、林不明原因爆發衝突，呂男出拳毆打林女，按壓她的頭部在地而失去意識，接著拖行丟入海中，呂還一度冷血回頭查看，確認林沒動靜才離去，案發過程全被水利署建置的岸邊監視器拍下。

花蓮地檢署表示，呂男與姜男經檢察官訊問後，因認呂男涉犯刑法第271條第1項殺人等罪嫌重大，有事實足認有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，且所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有羈押原因及必要，向花蓮地方法院聲請羈押禁見。

姜男則無羈押必要，原先命交保30萬元，但一時拿不出這麼多錢，檢方命其交保10萬元，已交保離開花蓮。

昨天呂男落網後，原稱林女欠錢不還，受人所託，才點她檯框出場討債，但拿不出本票，又改口稱在林女身上花很多錢，要求交往遭拒而痛下殺手，說詞反覆。另外，由於要配合法醫時間，受害者林女明天上午9時30分才能解剖相驗，釐清真正死因。