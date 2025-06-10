影／台中毒犯用2鐵鍊鎖冰箱 交易喪屍煙彈怕被黑吃黑

台中警方去年底網巡發現毒品情資，循線約出涉案莊姓男子後，查出毒品上手林姓男子，在林租屋處起贓時，發現林將「喪屍煙彈」等毒品，藏在冰箱，以2條鐵鍊上鎖，判斷是怕交易時「黑吃黑」，警方另循線查獲毒品上手林姓男子，檢方聲押林獲准、莊無保，近日依毒品罪嫌起訴二人。

台中市刑大三隊在去年11月間網路巡邏，發現毒品交易情資，去年12月時，約出對方交易，查獲到場莊姓油漆工（32歲），另外持搜索票、拘票，前往毒品上手林姓男子（37歲）位於潭子區的租屋處，發現林疑擔心在租屋處交易被黑吃黑，所以將毒品冰存在冰箱內，還以2條鐵鍊上鎖。

此案安非他命5包、大麻1包、甲基甲基卡西酮類咖啡包5包、煙彈11顆、含依托咪酯、異丙帕酯瓶裝液體14瓶，市價初估達15萬元至20萬元。

全案警詢後依毒品罪嫌送辦，檢方聲押林獲准，莊無保請回，近日偵結起訴。

台中市刑大隊長李明道呼籲，毒品犯罪對社會安全、家庭幸福造成極大危害，將除持續透過科技與人力交叉布建外，提醒民眾勿心存僥倖，莫為一時獲利而涉毒害己害人。