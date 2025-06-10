酒店小姐遭惡男毆暈溺斃 司機憶當天不祥預感不敢多問

花蓮市太平洋公園海邊前天下午出現一具女性浮屍，警方發現林姓酒店小姐與呂姓男子帶出場3天，由姜姓司機從台北載到花蓮，在化仁海堤發生肢體衝突，林女疑似被打暈遭拖行丟入海裡。姜男供稱，當時見林女未跟呂男回來時，心中有不祥預感，但擔心被捲入甚至被滅口，不敢過問。

26歲呂男在北市一家酒店結識33歲林女，花近5萬元帶她出場陪客，找43歲姜男載到花蓮旅遊3天。7日深夜出發，8日中午入住吉安鄉某酒店，當天下午2時許前往化仁海堤。呂、林不明原因爆發衝突，呂男出拳毆打林女，按壓林女頭部在地，導致失去意識，接著拖行丟入海中，呂還一度冷血回頭查看，確認林沒動靜才離去。案發過程全被水利署建置的岸邊監視器拍下。

警方除了拘捕涉嫌殺人的呂男，也循線找到司機姜男，姜男供稱，當天呂男要求載至化仁海堤，當時見地處偏僻，心中有不祥預感，還傳訊息給林女詢問狀況，但沒有收到回覆。後來只有呂男獨自返回車上時，擔心出事被捲入甚至被滅口而不敢多問，將呂男載到酒店退房，再載到汽車旅館，便駕車返回新北市八里住處。詳細案情仍待檢警進一步釐清。