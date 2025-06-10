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饅頭媽小三風波 北屯精品店昨遭車撞...落網粉絲：看不慣渣男

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區一間精品店昨早遭不明人士駕駛租賃車衝撞，店內玻璃、商品毀損，警方昨天帶到涉案林姓男子到案，林男辯稱，他是網紅「饅頭媽」林榆芯的粉絲，因看不去該店張姓業者是「渣男」，所以犯行，沒有受人指使，全案警詢後將依恐嚇、毀損等罪函送。

張姓業者在北屯區太原路三段經營精品店，昨天上午11時許，遭不明人士駕駛一輛豐田 Altis的租賃車，衝撞進入店面，導致店內玻璃、商品毀損，張報警提告毀損、恐嚇。

警方調閱監視器後，昨晚循線查出涉案林姓男子（28歲）到案，林男辯稱，此案非財務糾紛，他是網紅「饅頭媽」林榆芯的粉絲，因近期「饅頭媽」陷入小三風波，他看不下去，認為張男是「渣男」，所以犯行。

警方將此案依恐嚇、毀損等罪，函請台中地檢署偵辦。

網紅「饅頭媽」林榆芯在IG有45萬名粉絲追蹤，去年才因小三風波，向正宮致歉，近日她又因結交的新男友，也被網友質問「為什麼你新男友是跟別人同款男友」，再陷小三疑雲，但林女否認當小三，因林女的新男友在北屯區經營精品店，衍生糾紛。

台中市北屯區太原路三段一間精品店，昨早遭人開車衝撞，店內玻璃、商品毀損。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區太原路三段一間精品店，昨早遭人開車衝撞，店內玻璃、商品毀損。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區太原路三段一間精品店，昨早遭人開車衝撞，店內玻璃、商品毀損。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區太原路三段一間精品店，昨早遭人開車衝撞，店內玻璃、商品毀損。記者陳宏睿／翻攝

饅頭 男友 小三

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