快訊

社群媒體推波助瀾…青少年吸電子煙 5年倍增

演員「黑支」又出事…開報廢賓士車還嗆警被開3罰單

聯合報／ 記者劉明岩林宛諭／彰化即時報導

本土電視劇「台灣龍捲風」演員「黑支」陳清達，昨天上午搭著妻子駕駛的賓士車行經彰化市區時，巡邏警員發現新車牌卻掛在舊型車上，以警用電腦查詢確認後，要求停車受檢，但陳清達下車後，開直播嗆警沒搜索票「侵犯人權」，支援隨後趕到，除扣車外，並開出使用報廢車並掛他車車牌等三項違規罰單。

57歲陳清達事後辯稱當時沒有違規，員警卻要他們停旁邊，且員警沒有搜索票，態度不佳，明顯侵犯人權，執勤程序有疏失，而且賓士車與車牌都是他太太的，都有車籍資料也有繳稅金；不過，彰化警分局表示，陳清達夫妻被攔查時，態度不佳，警方取締程序合法、合情、合理。

陳清達曾經在電視劇「台灣龍捲風」飾演「黑支老大」，個性火爆，曾經因故打過醫院醫護人員、警察吃過官司，去年８月，也曾在彰化市中華西路一家自助餐店與店主發生肢體衝突，雙雙互告，但他也熱心公益，曾應台中市警方邀請，義務拍攝防搶宣導短片。

警方表示，彰化警分局泰和派出所警員陳彥佑昨天上午８時45分許，騎機車巡邏行經彰化市金馬路二段與東谷路口，發現一輛賓士S350車型停紅燈，這款舊車型卻懸掛7個號碼的新車牌，覺得有異，於是以警用小電腦查詢車籍資料，發現是使用賓士C240車型的車牌，車牌顯與車不符，趨前攔查。 　

警方說，當時是由陳清達的妻子駕車， 陳清達坐副駕駛座，卻不配合警方盤查，過程中，還一度欲駕車逃離現場，於是警方依警察職權行使法強制駕駛人離車，並開啟車門檢查車身號碼，最後查明此一賓士車已經報廢，依道路交通管理處罰條例，告發報廢登記的汽車仍行駛、使用他車車牌、牌照借供他車使用等3項違規，並扣車處置。

警員陳彥佑在執行取締過程中，陳清達還下車，堅持沒有違規，質疑「為什麼要停旁邊？你哪個單位的？」，並手持手機開直播，嗆陳彥佑沒有搜索票，「侵害人權」、「擾民」 ，引來路人側目，後來支援警網趕到現場，陳清達依然「氣噗噗」 。

估計陳清達夫妻被告發的3項違規，裁罰金額將逾萬元。

本土電視劇「台灣龍捲風」演員「黑支」陳清達，昨天上午搭著妻子駕駛的賓士車行經彰化市區被警方攔查，除扣車外，並開出使用報廢車並掛他車車牌等三項違規罰單。圖／警方提供
本土電視劇「台灣龍捲風」演員「黑支」陳清達，昨天上午搭著妻子駕駛的賓士車行經彰化市區被警方攔查，除扣車外，並開出使用報廢車並掛他車車牌等三項違規罰單。圖／警方提供
「黑支」陳清達（著黃背心）不滿被攔查，下車嗆警員，還開直播。圖／警方提供
「黑支」陳清達（著黃背心）不滿被攔查，下車嗆警員，還開直播。圖／警方提供
「黑支」陳清達不滿被攔查，下車嗆警員，還開直播。圖。警方提供
「黑支」陳清達不滿被攔查，下車嗆警員，還開直播。圖。警方提供
本土電視劇「台灣龍捲風」演員「黑支」陳清達，昨天上午搭著妻子駕駛的賓士車行經彰化市區時，不滿被警方攔查，下車嗆員警。圖／警方提供
本土電視劇「台灣龍捲風」演員「黑支」陳清達，昨天上午搭著妻子駕駛的賓士車行經彰化市區時，不滿被警方攔查，下車嗆員警。圖／警方提供

彰化 妻子 人權

延伸閱讀

高雄賓士無車牌違停 遭檢舉以三字經問候對方媽媽慘了

日規小改款Toyota Corolla Cross正式發表！導入全新熱血GR Sport車型

台南釣蝦場內停車場 賓士車慘遭噴漆塗鴉車主急報案

影／台中北區暗夜4車連環撞 賓士車迴轉撞直行車釀禍

相關新聞

江媽炒房團 再爆詐貸4.2億元

「江媽炒房團」三年前爆發向五家銀行詐貸二點七億餘元，新北地檢署去年起訴十三人，又查出炒房團涉勾結三間銀行五名行員，另詐貸...

偽造財力+內鬼配合 銀行內控近失靈

「江媽炒房團」詐貸案如滾雪球，檢方兩波查獲詐貸五十九件近七億元，發現該炒房團詐貸手法，包括不實金額的ＡＢ合約、偽造屋主各...

演員「黑支」又出事…開報廢賓士車還嗆警被開3罰單

本土電視劇「台灣龍捲風」演員「黑支」陳清達，昨天上午搭著妻子駕駛的賓士車行經彰化市區時，巡邏警員發現新車牌卻掛在舊型車上...

金管會分析5手法堵炒房

金管會二○二一、二二年啟動不動產授信業務專案金融檢查，揪出江媽炒房團和零元炒房團涉弊，移送檢方偵辦；當時就曾對內控失靈的...

開賭場找爆乳女荷官攬客被抄 男重操舊業…換女友上場

新北市32歲林男今年4月在中和開設德州撲克賭場，聘請爆乳女荷官發牌攬客被逮，事後林男又於永和租屋經營賭場，再找24歲賴姓...

賓士男載妹吃涼麵涉毒被逮 車廂掛「marry me」超尷尬

台北市警方今凌晨獲報，市民大道上知名「劉媽媽涼麵」旁違停嚴重，派員處理意外發現黃姓男子涉毒，搜索時黃男誤開後車廂，露出其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。