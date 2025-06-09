演員「黑支」又出事…開報廢賓士車還嗆警被開3罰單

本土電視劇「台灣龍捲風」演員「黑支」陳清達，昨天上午搭著妻子駕駛的賓士車行經彰化市區時，巡邏警員發現新車牌卻掛在舊型車上，以警用電腦查詢確認後，要求停車受檢，但陳清達下車後，開直播嗆警沒搜索票「侵犯人權」，支援隨後趕到，除扣車外，並開出使用報廢車並掛他車車牌等三項違規罰單。

57歲陳清達事後辯稱當時沒有違規，員警卻要他們停旁邊，且員警沒有搜索票，態度不佳，明顯侵犯人權，執勤程序有疏失，而且賓士車與車牌都是他太太的，都有車籍資料也有繳稅金；不過，彰化警分局表示，陳清達夫妻被攔查時，態度不佳，警方取締程序合法、合情、合理。

陳清達曾經在電視劇「台灣龍捲風」飾演「黑支老大」，個性火爆，曾經因故打過醫院醫護人員、警察吃過官司，去年８月，也曾在彰化市中華西路一家自助餐店與店主發生肢體衝突，雙雙互告，但他也熱心公益，曾應台中市警方邀請，義務拍攝防搶宣導短片。

警方表示，彰化警分局泰和派出所警員陳彥佑昨天上午８時45分許，騎機車巡邏行經彰化市金馬路二段與東谷路口，發現一輛賓士S350車型停紅燈，這款舊車型卻懸掛7個號碼的新車牌，覺得有異，於是以警用小電腦查詢車籍資料，發現是使用賓士C240車型的車牌，車牌顯與車不符，趨前攔查。

警方說，當時是由陳清達的妻子駕車， 陳清達坐副駕駛座，卻不配合警方盤查，過程中，還一度欲駕車逃離現場，於是警方依警察職權行使法強制駕駛人離車，並開啟車門檢查車身號碼，最後查明此一賓士車已經報廢，依道路交通管理處罰條例，告發報廢登記的汽車仍行駛、使用他車車牌、牌照借供他車使用等3項違規，並扣車處置。

警員陳彥佑在執行取締過程中，陳清達還下車，堅持沒有違規，質疑「為什麼要停旁邊？你哪個單位的？」，並手持手機開直播，嗆陳彥佑沒有搜索票，「侵害人權」、「擾民」 ，引來路人側目，後來支援警網趕到現場，陳清達依然「氣噗噗」 。