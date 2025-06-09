宜蘭安農溪泛舟翻船 婦送醫不治

宜蘭安農溪泛舟旅遊昨下午發生意外，八名遊客與一名教練共乘橡皮艇，疑為閃避激流撞上山壁等尖銳異物，橡皮艇出現破洞，瞬間翻覆，全船九人全部落水，其中五十九歲陳姓女遊客漂流一點七公里後被救起，送醫不治，另有五人輕傷。

近日天氣不穩，時而大雨導致水位偏高、水流湍急。陳女與老公從基隆到宜蘭縣安農溪體驗泛舟，橡皮艇順流而下，行經雙賢二號上游處河道，疑似為了閃避激流而撞擊山壁。

根據被救起的落水者陳述，當時因溪流高低落差且重力加速度，撞擊力道相當大，撞上山壁後還往下順流一段河道，後來因橡皮艇破洞，造成整船翻覆。

宜闌縣消防局下午一時四十二分接獲溺水報案，事故發生河段大致位於安農溪安農北路六段，報案人表示，當時五十九歲陳姓婦人被救起時還有意識，教練實施心肺復甦術搶救，但救護人員到場時，婦人已無心跳呼吸，轉送羅東聖母醫院急救，下午三時九分宣告不治，其他五名傷者就醫後傷勢無大礙。

據了解，死者在一家電機公司服務，她參加員工自強活動發生不幸。遊客有依規定都有保險及穿救生衣，事故發生後，警方已封鎖事故水域，製作筆錄調查事故發生原因。