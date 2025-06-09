偽造財力+內鬼配合 銀行內控近失靈

「江媽炒房團」詐貸案如滾雪球，檢方兩波查獲詐貸五十九件近七億元，發現該炒房團詐貸手法，包括不實金額的ＡＢ合約、偽造屋主各式收入財產證明，再配合打通行員擔任內鬼突破銀行內控，手法專業複雜。全案疑仍有其他銀行行員涉案，風暴恐再擴大。

據調查，該炒房團以已歿的「江媽」廖美玲、「江爸」江宗榮為首，二○一五年起以辦說明會、投資講座傳授心法等方式招攬會員。該炒房團一方面與各建商合作，協助銷售新建案中古屋，從中抽取佣金；另方面在買賣合約中灌水交易金額，再協助會員屋主偽造各式財力證明向銀行詐貸，兩波起訴詐貸金額，累計高達六億九六五一萬餘元。

根據檢方起訴內容，江媽炒房團虛增屋主財力證明的手法五花八門，貸款前要求逐月匯入固定金額製造金流、將會員充當自己經營的公司員工，都只算是基本款，還能將銀行拒貸的八大行業員工包裝成體育用品店負責人、偽造房屋租約佯裝是包租公、將無業人口偽裝成公司合夥人定期領取高額分紅、獎金高於薪資的超級業務，或只領現金月入破十萬的王牌家教等。

就算無現金流，該團都能協助屋主，先到郵局辦理上百萬定存，等到將定存單提供給申貸銀行後立即解約。甚至到貸款最後階段，銀行總行人員致電屋主冒名工作的公司，該團都能在分行行員裡應外合下，於特定時間在佯稱服務的印刷公司內，準時接聽總行人員打來照會的電話，使銀行內控機制近乎失靈。