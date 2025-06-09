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江媽炒房團 再爆詐貸4.2億元

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

金管會三年前發現江媽炒房團涉弊。圖為當時檢查局副局長賴欣國出示相關監視畫面證據。圖／聯合報系資料照片
金管會三年前發現江媽炒房團涉弊。圖為當時檢查局副局長賴欣國出示相關監視畫面證據。圖／聯合報系資料照片

「江媽炒房團」三年前爆發向五家銀行詐貸二點七億餘元，新北地檢署去年起訴十三人，又查出炒房團涉勾結三間銀行五名行員，另詐貸卅六件四點二億元，其中三名行員被發現收受賄賂長期包庇；新北地檢署依銀行法、背信等罪起訴七人，向法院求處重刑。

「江媽炒房團」當年號稱最大的炒房團，主嫌江宗榮、廖美玲（已歿）夫婦當時被查出涉與金富建設董事長劉賴偉、劉柏廷父子合謀，以偽造屋主不實財力資料等方式，向聯邦、板信、台新、永豐、土地共五家銀行詐貸二點七億餘元。

新北地檢署去年依共同詐欺、偽造文書及銀行法、組織等罪起訴江、劉、炒房團幹部及屋主共十三人，廖美玲已歿不起訴。

檢方擴大清查，發現該集團還有多起不同手法詐貸，詐貸房屋、土地等標的遍及全台，包括台北、新北、桃園、新竹縣、南投縣等地共有卅六件。受害銀行新增新光、上海、第一、華南四間銀行，其中新光、上海、聯邦有陳姓、蘇姓、張姓、郭姓、魏姓五行員涉案。

集團為使屋主順利貸超出銀行原估價金額，以虛增交易金額買賣合約，或指導屋主製作不實薪資、獎金、租約、收入現金流或定存單等財力證明，向銀行詐貸，最高三千五百餘萬。

過程中江氏夫婦勾結疏通涉案行員，由行員經手融資案時，以消極不審查、協助規避徵信、提點總行照會內容、協助演練不實擬答等手法，使不知情經辦人員陷於錯誤同意核貸。

五名行員中有三人被查出收受賄賂，新光銀行陳姓業務主管收受四十三萬餘元「代書費」，接受廖女支付每月三萬五千元租房租金、同銀行張姓行員四年收受十二萬餘元「代書費」和精品、名牌包；聯邦銀行魏姓行員每案收取一到三千元「車馬費」和不定期高價禮物。

新北檢認定不法所得逾一億元以上，依違反銀行法以詐術使銀行交付財物、背信及收受不正利益等罪，起訴江宗榮、五名行員及一名代書，向法院求處重刑；廿四名涉案屋主另案偵辦中。

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