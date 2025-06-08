開賭場找爆乳女荷官攬客被抄 男重操舊業…換女友上場

新北市32歲林男今年4月在中和開設德州撲克賭場，聘請爆乳女荷官發牌攬客被逮，事後林男又於永和租屋經營賭場，再找24歲賴姓女友穿低胸上衣當荷官，前晚又被警方查獲，逮捕林男、賴女、2名工作人員及9名賭客，詢後依賭博罪嫌送辦。

永和分局日前接獲線報，永和區中和路某社區大樓疑有職業賭場。經多日埋伏蒐證，確認現場經營德州撲克賭場，前晚10時許派遣大批警員持搜索票查緝，當場逮捕負責人32歲林男、擔任荷官的24歲賴女、2名工作人員及9名賭客，查扣4萬多元抽頭金、籌碼及賭具等證物。

據了解，林姓男子4月才在中和租屋經營德州撲克賭場，找來爆乳女荷官發牌，並在LINE及臉書張貼廣告招攬賭客，警方當時查獲時男星韓亞諾竟也在，被依法送辦。

林男被查獲後轉移陣地至永和重操舊業，此次由24歲賴姓女友穿低胸上衣上陣當荷官，經營不久又被查獲，警方詢後將林男、賴女及2名工作人員依賭博罪嫌送辦，9名賭客依社維法裁罰。

永和分局呼籲，絕不容許任何人從事非法活動，民眾切勿心存僥倖參與賭博，以免觸法。同時呼籲民眾如有發現可疑情事，請立即向警方檢舉，以共同維護社會治安。