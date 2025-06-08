賓士男載妹吃涼麵涉毒被逮 車廂掛「marry me」超尷尬

台北市警方今凌晨獲報，市民大道上知名「劉媽媽涼麵」旁違停嚴重，派員處理意外發現黃姓男子涉毒，搜索時黃男誤開後車廂，露出其中掛著的「marry me」字條，而黃男女友站在一旁，畫面剛好被民眾拍下上傳，尷尬瞬間引發熱議。

警方調查，松山分局今凌晨0時許獲報，市民大道五段、光復南路口周遭違規停車情況嚴重，派員前往處理，發現現場是北市知名涼麵店，吸引眾多民眾違停吃消夜。

員警勸導、開單舉發過程，發現29歲黃男神色特別緊張，一見員警出現即慌忙閃躲，且員警目視發現黃男車輛中央扶手處，有沾有白色不明粉末的吸管，黃男見狀更加不配合盤查，與員警發生推擠，員警遂施以強制力。

警民推擠過程中，黃男疑似不慎以遙控器開啟汽車後車廂，被壓制後坦承吸食毒品K他命，員警附帶搜索時，查獲少量K他命及吸管。據悉，黃男先前曾涉槍砲、毒品、組織等案，此次又涉毒遭逮。

由於員警搜索黃男車輛時，後車廂內剛好露出「marry me」字條，黃男女友又恰好站在一旁，尷尬瞬間被民眾拍照上傳，引方網友熱議，有網友看圖說故事「違停求婚結果持毒被逮」，警方還原案情並表示，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦，至於黃男是求婚前後涉毒被逮，不得而知。