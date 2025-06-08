遭恐嚇放炸彈！桃園「國有器官」放映會喊卡 檢警偵辦

桃園市蘆竹區南竹路一家餐廳原定下周舉行座談會並播放紀錄片「國有器官」，卻在近日接獲恐嚇信威脅，內容提及將在座談會放置爆炸物，並在活動開始後引爆，「我們會闖入砍殺所有參加座談會倖存的畜生」，對此座談會主辦單位緊急喊卡。蘆竹警方今表示已受理報案，報請桃園地檢署指揮偵辦。

紀錄片「國有器官」揭露中國大陸活摘人體器官行為，播映期間卻接到數起炸彈威脅及恐嚇信件。據了解，蘆竹餐廳昨中午接獲恐嚇郵件，內容以阿拉伯字書寫顧客姓名，留下的手機無法撥通，警方初步調查發現發信IP來自美國。

恐嚇郵件內容提及，若如期舉辦「國有器官」座談會，他們會在餐廳放置爆炸物，座談會開始，爆炸物就會發生爆炸，「然後我們會闖入砍殺所有參加座談會倖存的畜生」。對此主辦單位昨接到恐嚇信後在粉專發出聲明，表示在顧及人身安全情況下，不得不做出艱難決定，取消本放映活動，對此表示最深遺憾與憤怒。

事實上，國內各影城從去年10月起放映描述中國大陸人體器官移植的紀錄片「國有器官」，不過放映戲院及政府機關陸續接到恐嚇訊息，至今已逾30起恐嚇案。國安局指出，中共對台「長臂管轄」企圖在台灣內部營造反獨、促統氛圍，將密切注意，防範中共對台干預。