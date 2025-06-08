高雄機車騎士未戴安全帽被警攔查 短褲藏紅包袋有貓膩

游姓男子前天凌晨騎機車未戴安全帽行經高市一處路口，被執行快打勤務的員警撞見攔查；游男眼神飄移，警方見他短褲口袋鼓鼓的，游男乖乖交出一個紅包袋，員警一看裡面是俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯毒品，當場將他上銬逮捕。

三民二警分局陽明派出所前天凌晨1時20分許在轄區執行快打勤務，在路上見游姓男子（21歲）騎機車未戴安全帽，於是示意游停車受檢。

游男當時眼神飄忽不定，說話沒自信，警方察覺有異，檢視機車置物箱未發現異物，後見游男短褲口袋鼓鼓的，詢問游是否是違禁品，游乖乖交出一個紅包袋，結果袋裡不是裝錢，而是一個約7公克的俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯毒品。

游男身藏毒品百口莫辯，警詢後被依違反毒品危害防制條例等罪移送高雄地檢署偵辦；游男騎車未戴安全帽部分，另依違反道路交通管理處罰條例第31條第6項，開出500元罰鍰的罰單。

游姓男子前天凌晨騎機車未戴安全帽行經高市一處路口，被執行快打勤務的員警撞見攔查；游男眼神飄移，警方見他短褲口袋鼓鼓的，游男乖乖交出一個紅包袋，員警一看裡面是俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯毒品，當場將他上銬逮捕。

三民二警分局陽明派出所前天凌晨1時20分許在轄區執行快打勤務，在路上見游姓男子（21歲）騎機車未戴安全帽，於是示意游停車受檢。

游男當時眼神飄忽不定，說話沒自信，警方察覺有異，檢視機車置物箱未發現異物，後見游男短褲口袋鼓鼓的，詢問游是否是違禁品，游乖乖交出一個紅包袋，結果袋裡不是裝錢，而是一個約7公克的俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯毒品。

游男身藏毒品百口莫辯，警詢後被依違反毒品危害防制條例等罪移送高雄地檢署偵辦；另游男騎車未戴安全帽部分，另依違反道路交通管理處罰條例第31條第6項，開出500元罰鍰的罰單。